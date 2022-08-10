Иван Ургант и другие звезды боятся выступать, заявил Прилепин

Захар Прилепин высказался о звезда и ведущем Иване Урганте. 47-летний писатель заявил, что руководство Первого канала остановила боязнь массового недовольства телезрителей. Захар Прилепин также пояснил, почему в России не будет мобилизации. Публицист принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе с 2015-го по 2018 годы. Захар был заместителем командира батальона. Сегодня он высказался на актуальную тему: возможна ли в России всеобщая мобилизация. Член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации указал, что этому должна предшествовать длительная подготовка, направленная на укрепление патриотического духа. Так, в Советском Союзе шла многолетняя пропаганда — литературная, музыкальная, газетная, кинематографическая. «Дети всей советской элиты шли учиться на летчиков. А где сейчас дети элиты?» — задал вопрос Прилепин. Он высказал мнение, что мобилизация спровоцирует отток населения из России. Писатель полагает, что в таком случае миллион пять россиян быстро уедут в Армению, Грузию и другие страны. По словам филолога, Владимир Путин убежден в силе российской армии, в том, что она справится со своими задачами на Украине. В связи с этим власть позволяет нашему обществу продолжать находиться в расслабленном состоянии.Захар отметил, что политическая тема отражается лишь в ток-шоу федеральных каналов, которые ведут Владимир Соловьев, Артем Шейнин, Евгений Попов и другие медийные лица. «Однако есть еще много разнообразных способ подачи информации – посредством кинематографа, рок-музыки, рэп-музыки, через радиостанции и глянцевые журналы. Вот там не происходит ничего. Из этого мы делаем вывод, что для нашего президента важен сам баланс – гармония в обществе. Чтобы люди не волновались – Киркоров остался, Лариса Долина, Лепс получил орден. Власть намекает, что всех готова простить. Если бы гражданское общество не проявляло себя достаточно жестко – то уже бы приехали выступать в Россию и Макаревич, и Little Big, и Моргенштерн», — пояснил автор романа «Обитель». Отец четверых детей подчеркнул, что эмигранты не вернулись в Россию лишь из-за их резкого неприятия нашим патриотическим обществом. Власть поняла, что многие люди не хотят концертов людей, которые в трудную минуту не только покинули страну, но и принялись негативно о ней высказываться. «Я убежден, что всё было готово к тому, чтобы Иван Ургант вышел в телеэфир и как ни в чем не бывало стал рассказывать – начал бы с того места, на котором остановился. И только боязнь жесткого информационного взрыва, недовольство людей это приостановило. Вышел Киркоров и сказал: «Приходите раненые ко мне на концерт». Ему сказали: «Филипп, иди выступай»», — рассказал Захар в эфире на своем YouTube-канале. Писатель заверил, что власть в целом нормально относится к покинувшим страну артистам. В связи с этим многие эмигрировавшие деятели культуры небезосновательно надеются вернуться в Россию.