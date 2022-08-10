Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных краях
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Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных краях

Изменившийся Андрей Малахов показал, как проводит отпуск в родных краях
Телеведущий Андрей Малахов все лето провел без съемок, зато побывал в родных местах. 50-летний Андрей Малахов проводит отпуск в Мурманской области. Шоумен еще в начале года сменил московскую регистрацию на прописку в городе Апатиты, откуда он родом, и теперь часто туда наведывается. Вот и летом, оставшись без работы из-за того, что все его шоу сняли с эфира, телеведущий улетел не на заграничный курорт, а в любимые места. В Апатитах Малахов ведет совершенно не гламурную жизнь: выращивает на грядках мяту, лук и петрушку и ходит за грибами в лес. Телеведущий даже зарос седой бородой, так что, встретив на тропинке в кепке и пуховике, его можно скорее принять за лесника, чем за столичную знаменитость.
«Утренний урожай! Кто рано встает, тот собирает корзину грибов», — похвастался Малахов в соцсети. Поклонники рады за телеведущего, которому свежий мурманский воздух и отсутствие съемок явно идет на пользу. А ведь еще недавно публика всерьез переживала за здоровье шоумена. Ходили слухи, что Малахов борется с тяжелой болезнью и принимает сильнодействующие препараты. Такие разговоры пошли из-за того, чтобы звезда «России 1» сильно поправился и начал носить парик. Несмотря на изменения во внешности, работу он не оставлял, но зрителям бросалось в глаза, что все костюмы на телеведущем трещат по швам, а с его волосами творится что-то неладное. Однако за весну шоумен немного похудел и стал выглядеть бодрее. А уже в сентябре он готовится вернуться к работе с новым шоу «Малахов», поскольку его старый проект решено было окончательно закрыть.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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