Известные экранные дуэты, которым всегда рады зрители (12 фото)
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Известные экранные дуэты, которым всегда рады зрители (12 фото)

Джулия Робертс и Джордж КлуниОдин классный актер - это хорошо, а два - еще лучше. Но только с учетом того, что две звезды не будут перетягивать друг на друга одеяло. А если талантливые артисты дополняют друг друга на съемочной площадке, тогда фильм ждет гарантированный успех. Так успело сложиться немало экранных дуэтов, которые очень полюбились публике. Поэтому когда они появляются вместе в новом проекте, то фанаты сразу же будут вне себя от радости.

Джулия Робертс и Джордж Клуни


За свою плодотворную карьеру харизматичный дуэт снялся в 6 фильмах, в том числе в 2 фильмах трилогии «Оушена» — в 2001 и 2004 годах. Новое совместное появление актеров состоится в романтической комедии «Билет в рай» 2022 года, где они сыграют разведенную пару.

Кевин Харт и Дуэйн Джонсон

Кевин Харт и Дуэйн Джонсон
Все знают Кевина и Дуэйна как культовых комедийных партнеров во франшизе «Джуманджи» и «Полтора шпиона». Они также работали вместе над другими проектами, такими как анимационный фильм «DC Лига Суперпитомцы».

Ченнинг Татум и Джона Хилл

Ченнинг Татум и Джона Хилл
Похоже, двум актерам тоже нравится работать вместе, так как их дуэт появлялся на экранах 5 раз. Самые известные роли они получили в таких комедиях, как «Мачо и ботан» и ее продолжение «Мачо и ботан 2», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Да здравствует Цезарь!».

Алан Рикман и Эмма Томпсон

Алан Рикман и Эмма Томпсон
Алан Рикман и Эмма Томпсон впервые снялись вместе в романтической драме «Разум и чувства», а позже воссоединились в 2003 году в фильме «Реальная любовь». Актеры также получили роли в фильмах о Гарри Поттере — Северуса Снейпа и профессора Сивиллы Трелони.

Джеймс Франко и Сет Роген

Джеймс Франко и Сет Роген
Джеймс и Сет впервые встретились во время съемок фильма «Хулиганы и ботаны», когда были подростками, и в дальнейшем вместе снимались еще во многих фильмах. Дуэт в основном появлялся в комедиях, таких как «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Горе-творец».

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе
Неудивительно, что мы видим неповторимую химию этого дуэта, ведь они женаты в реальной жизни. За эти годы Мелисса и Бен снялись во многих проектах, в том числе в комедиях «Девичник в Вегасе» и «Искусственный интеллект». Пара также основала собственную продюсерскую компанию.

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
Многие из нас помнят Дрю и Адама как пару из «50 первых поцелуев». Но, вероятно, не все знают, что они также играли пару в другой романтической комедии 6 лет назад. В «Певце на свадьбе» Адам Сэндлер играет певца, а Дрю Бэрримор — официантку. В конце концов они понимают, что встречаются не с теми людьми, и влюбляются друг в друга.

Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй

Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй
В фильме «Любовь и другие лекарства» Энн играет молодую женщину с болезнью Паркинсона, в то время как Джейк изображает очаровательного торгового представителя фармацевтической компании. 5 годами ранее в драме «Горбатая гора» 2005 года они сыграли супружескую пару.

Джона Хилл и Эмма Стоун

Джона Хилл и Эмма Стоун
Джона и Эмма впервые появились вместе в дебютном фильме актрисы «SuperПерцы» в 2007 году. 11 лет спустя их пути в кино снова пересеклись в сериале «Маньяк», где они играют людей, которым обещают, что все их проблемы разрешатся с помощью чудодейственного лекарства.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Мэтт Деймон и Бен Аффлек
Актеры, которые дружат и в реальной жизни, вместе снимались во многих фильмах. Вероятно, их самый известный фильм — «Умница Уилл Хантинг». 2 года спустя они получили роли в «Догме». Для «Последней дуэли», их новой совместной работы, они даже вместе работали над сценарием.

Киану Ривз и Сандра Буллок

Киану Ривз и Сандра Буллок
Киану и Сандра сыграли вместе в 2 культовых фильмах: триллере 1994 года «Скорость» и романтической драме 2006 года «Дом у озера». Более того, благодаря сотрудничеству в этих проектах они подружились и хорошо отзываются друг о друге даже спустя столько лет.

Сальма Хайек и Антонио Бандерас

Сальма Хайек и Антонио Бандерас
Сальма и Антонио впервые сотрудничали в 1995 году в боевике «Отчаянный», где герои фильма стали парой. В последующие годы они работали вместе над многими проектами, в том числе над продолжением «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Фридой» и их последним фильмом «Телохранитель жены киллера».
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По материалам: триникси

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