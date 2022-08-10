Эдгард Запашный выступил за восстановление СССР

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о будущем наших соседей. Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Республики Крым, предложил возродить Советский Союз, — точнее, создать добровольное объединение независимых государств, похожее на былой СССР. Эту идею поддержал знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка.Запашный одобрил идею Шеремета в целом и внес свое предложение: сделать такие условия для членов союза, чтобы в его состав просились все соседние страны. «Но если смотреть более глобально и реально воссоздать СССР, то прежде всего надо поднимать на совершенно другой уровень экономику России, и тогда наши соседи сами попросятся войти в состав такой страны», — приводит слова дрессировщика издание «РИА ФАН».