"Южный порт" и "Кедровая": 22 строящиеся станции метро в Москве получили названия
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"Южный порт" и "Кедровая": 22 строящиеся станции метро в Москве получили названия

"Южный порт" и "Кедровая": 22 строящиеся станции метро в Москве получили названия

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названий 22 строящимся станциям Московского метрополитена.

Незадолго до этого на платформе "Активный гражданин" было открыто голосование за названия новых станций. Окончательное решение принимали с учетом мнения москвичей. Станции построят на БКЛ, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Троицкой, Арбатско-Покровской линии, Бирюлёвской, Рублёво-Архангельской линиях.


Теперь конечная станция Сокольнической линии метро будет называться "Потапово" (проектное наименование – "Новомосковская"). Она расположится между ул. Потаповская Роща и Александры Монаховой.

Станция Люблинско-Дмитровской ветки метро вблизи примыкания Проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице получила название "Южный порт". Ее появление улучшит транспортную доступность индустриального квартала неподалеку от Южного речного порта.

На Троицкой линии метро названия получили сразу четыре станции: "Новаторская", "Генерала Тюленева", "Кедровая" и "Ватутинки".

Проект станции метро

Проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро присвоено название "Гольяново", она появится рядом с пересечением Сахалинской и Уссурийской улиц.

Восемь станций будущей Бирюлёвской линии также получили названия. Станцию "ЗИЛ" построят вблизи примыкания ул. Лисицкого к проспекту Лихачёва. 

"Кленовый бульвар" разместится рядом с примыканием ул. Новинки к Кленовому бульвару. 

"Курьяново" расположится вблизи пересечения 4-й Курьяновской и Батюнинской улиц, а "Москворечье" – рядом с примыканием Каширского шоссе к территории музея-заповедника "Коломенское".


Станция метро Потапово

"Кавказский бульвар" разместится вдоль одноименного бульвара, рядом с пересечением с Ереванской улицей, "Каспийская" – между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437.

"Липецкая" расположится вдоль одноименной улицы, вблизи примыкания к ул. Педагогическая; "Лебедянская" также будет построена вдоль Липецкой улицы, рядом с пересечением с Лебедянской.

Также утверждены названия пяти станций строящейся Рублёво-Архангельской ветки метро. "Звенигородская" расположится вблизи примыкания ул. Шеногина к 1-му Силикатному проезду, "Народное ополчение" – вдоль ул. Демьяна Бедного рядом с пересечением с проспектом Маршала Жукова. С нее можно будет перейти на одноименную станцию Большого кольца.

"Серебряный Бор" разместится вблизи пересечения ул. Паршина и Живописная, "Строгино" – вдоль Строгинского бульвара вблизи примыкания к ул. Кулакова. С нее горожане будут пересаживаться на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.

"Липовая роща" появится вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД. Наименования получили и две станции строящейся Большой кольцевой линии: "Нагатинский Затон" откроется вблизи пересечения Коломенской улицы с одноименной набережной. "Нижегородская" – между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом – здесь появится пересадка на одноименные станции Некрасовской ветки и МЦК.

Станция Генерала Тюленева

За последние годы сеть московского метро выросла в 1,5 раза – строятся как новые радиусы, так и продлеваются существующие линии.

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По материалам: uposters.ru

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