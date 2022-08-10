"Южный порт" и "Кедровая": 22 строящиеся станции метро в Москве получили названия

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названий 22 строящимся станциям Московского метрополитена.

Незадолго до этого на платформе "Активный гражданин" было открыто голосование за названия новых станций. Окончательное решение принимали с учетом мнения москвичей. Станции построят на БКЛ, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Троицкой, Арбатско-Покровской линии, Бирюлёвской, Рублёво-Архангельской линиях.



Теперь конечная станция Сокольнической линии метро будет называться "Потапово" (проектное наименование – "Новомосковская"). Она расположится между ул. Потаповская Роща и Александры Монаховой.

Станция Люблинско-Дмитровской ветки метро вблизи примыкания Проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице получила название "Южный порт". Ее появление улучшит транспортную доступность индустриального квартала неподалеку от Южного речного порта.

На Троицкой линии метро названия получили сразу четыре станции: "Новаторская", "Генерала Тюленева", "Кедровая" и "Ватутинки".

Проект станции метро

Проектируемой конечной станции Арбатско-Покровской линии метро присвоено название "Гольяново", она появится рядом с пересечением Сахалинской и Уссурийской улиц.

Восемь станций будущей Бирюлёвской линии также получили названия. Станцию "ЗИЛ" построят вблизи примыкания ул. Лисицкого к проспекту Лихачёва.

"Кленовый бульвар" разместится рядом с примыканием ул. Новинки к Кленовому бульвару.

"Курьяново" расположится вблизи пересечения 4-й Курьяновской и Батюнинской улиц, а "Москворечье" – рядом с примыканием Каширского шоссе к территории музея-заповедника "Коломенское".

Станция метро Потапово

"Кавказский бульвар" разместится вдоль одноименного бульвара, рядом с пересечением с Ереванской улицей, "Каспийская" – между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437.

"Липецкая" расположится вдоль одноименной улицы, вблизи примыкания к ул. Педагогическая; "Лебедянская" также будет построена вдоль Липецкой улицы, рядом с пересечением с Лебедянской.

Также утверждены названия пяти станций строящейся Рублёво-Архангельской ветки метро. "Звенигородская" расположится вблизи примыкания ул. Шеногина к 1-му Силикатному проезду, "Народное ополчение" – вдоль ул. Демьяна Бедного рядом с пересечением с проспектом Маршала Жукова. С нее можно будет перейти на одноименную станцию Большого кольца.

"Серебряный Бор" разместится вблизи пересечения ул. Паршина и Живописная, "Строгино" – вдоль Строгинского бульвара вблизи примыкания к ул. Кулакова. С нее горожане будут пересаживаться на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.

"Липовая роща" появится вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД. Наименования получили и две станции строящейся Большой кольцевой линии: "Нагатинский Затон" откроется вблизи пересечения Коломенской улицы с одноименной набережной. "Нижегородская" – между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом – здесь появится пересадка на одноименные станции Некрасовской ветки и МЦК.

Станция Генерала Тюленева

За последние годы сеть московского метро выросла в 1,5 раза – строятся как новые радиусы, так и продлеваются существующие линии.