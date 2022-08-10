Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина
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Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина

Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина
Звезда сериала «Не родись красивой», Нелли Уварова встретилась в коллегой по сериалу Юлией Куварзиной, которая и опубликовала совместное фото. Нелли Уварова, хотя и является артисткой, не любит публичные мероприятия и шумные вечеринки. Большую часть своего времени она тратит на работу в театре и развитие своего благотворительного проекта «Наивно? Очень». Буквально на днях в эфире ТНТ прошла премьера сериала «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым, где Уварова сыграла эпизодическую роль. Это стало большим сюрпризом для фанатов актрисы, которые уже не надеялись увидеть её на большом экране. А незадолго до этого в Сети появилось редкое фото с актрисой из реальной жизни. Юлия Куварзина, которая когда-то тоже начинала свою карьеру со съемок в сериале «Не родись красивой», опубликовала новый снимок с Уваровой. На нем две актрисы позируют в обнимку на одной из улиц Санкт-Петербурга. Как рассказала Юлия, они встретились случайно и решили обязательно сделать фото на память.
«Как радостно иногда просто встретиться и предаться порыву общения!» — прокомментировала кадр Куварзина. Как видно, сейчас Уварова поддерживает образ платиновой блондинки с короткой стрижкой. От длинных локонов актриса отказалась довольно давно — одновременно с тем, как она начала набирать лишний вес. Одно время ходили слухи о том, что Нелли якобы борется со смертельным недугом, из-за чего располнела и потеряла роскошную шевелюру. Но потом выяснилось, что звезде сериала «Не родись красивой» просто захотелось решительных перемен в имидже.
# Шоу-бизнес Уварова Нелли
По материалам: z-aya

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