Как выглядят люди, которые создали известные бренды-гиганты, чья продукция встречается на каждом углу

В мире существует огромное количество брендов. Есть среди них и ряд общеизвестных, которые хорошо знакомы каждому человеку, так как их продукция продаётся чуть ли не каждом шагу. Однако мало кто задумывался о том, как выглядели люди, в честь которых названы эти гигантские и невероятно успешные корпорации. Оказывается, создателем подгузников Pampers был презентабельный мужчина, а куклу Барби придумала женщина и назвала её в честь своей дочери Барбары. О других основателях всемирных брендов читайте ниже.

Джон Пембертон и Coca-Cola

Всемирно популярный напиток был изобретён в 19 веке аптекарем, который пытался лечить им ряд недомоганий, среди которых мигрень, несварение желудка и нервные расстройства. В местной аптеке стакан напитка стоил пять центов. Джон продавал в день около девяти порций и был очень доволен результатом.

Рут Хэндлер и кукла Барби

Самая первая кукла Барби, представленная в 1959 году на отраслевой ярмарке в Нью-Йорке, была выполнена в двух вариациях. Барби — блондинка и Барби — брюнетка. Саму куклу назвали в честь дочери Рут Хендлер — Барбары. Ведь именно девочка вдохновила свою маму на создание уникальной игрушки, которую можно причёсывать и модно одевать.

Исаак Карассо и продукция Danon

Компания была названа в честь сына Каракассо — Даниэля. С 1919 года она занималась только производством йогуртов. В дальнейшем её ассортимент значительно расширился.

Уильямом Колгейт и его гигиеническая паста

Компания была создана в 1806 году в США. Сегодня полное название бренда звучит, как «Colgate — Palmolive».

Пьетро Ферреро и шоколадная паста

В 1966 году Nutella продавалась в виде твердых батончиков в фольге. Только через пять лет она появилась на полках магазинов в виде кремообразной пасты.

Фриц Хенкель и бытовая химия

В 1907 году в продажу был выпущен стиральный порошок под названием Persil. Это было первое средство, которое сочетало в себе моющую и отбеливающую функцию.

Виктор Миллс и подгузники Pampers

Виктору не нравилось менять тканевые подгузники своему внуку, поэтому он решил придумать одноразовые изделия, которые облегчат жизнь. Первые образцы продукции были выпущены в начале 1960-х годов.

Эжен Шюлле и косметические средства L’Oréal

C 1909 года бренд торговал только краской для волос. Однако позже его ассортимент пополнился другими средствами.

Чарльз Льюис Тиффани и ювелирные украшения

В 1837 Чарльз Льюис Тиффани открывает первый магазин вместе со своим школьным другом, позаимствовав немного денег у отца.

Карл Генрих Кнорр и специи

Карл Генрих Кнорр в 1873 году первым запустил линейку быстрорастворимых супов в Европе.

Калеб Брэдхем и Pepsi

В 1893 году Pepsi продавался под названием «Напиток Брэда». Тогда он использовался для борьбы с проблемами желудка.

Томас Джонстон Липтон и его чай

Перед тем, как начать заниматься чаем, Томас успел сменить ряд профессий. Он успел побывать бухгалтером, помощником бакалейщика и даже поработать на плантации. В 1871 году Липтон начал своё дело.

Форрест Марс — старший сын Франка Марса, который создал бренд сладостей Mars

Франку принадлежит изобретение известного батончика Snickers (1923), а Форрест разработал батончики Mars (1932).

Адольф Даслер и бренд обуви Adidas

В 1949 году началась история бренда Adidas. У Адольфа был брат Рудольф, с которым они вместе занимались любимым делом. Позже родственники прекратили сотрудничество. Рудольф основал собственный бренд обуви под названием «Puma».

Оле Кирк и конструктор Lego

В начале 1930-х датчанин Оле Кирк открыл фирму по производству гладильных досок и лестниц. Однако вскоре радикально поменял направление и переключился на создание деревянных игрушек, которые в будущем превратились в популярный конструктор.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок.