Какие обряды можно проводить в полнолуние Голубой Луны 12 августа 2022 года, как привлечь удачу

Последнее летнее полнолуние 2022 года ожидается 12 августа. Оно пройдет в знаке Водолея, поэтому будет отличаться положительной энергетикой. Но все равно определенные риски у этого непростого периода существуют, и о них важно знать. Кроме того, во время полнолуния принято загадывать желания и проводить различные обряды на привлечение денег и удачи.

Когда пройдет августовское полнолуние





Полнолуние 12 августа 2022 года будет наблюдаться на территории нашей страны в ночь с 11 на 12 августа 2022 года. Ранним утром, в 4 часа 35 минут по московскому времени, наше ночное небесное светило войдет в свою полную фазу и начнет понемногу уменьшаться, продолжая оказывать свое магическое влияние на все живое на земле.

В Северной Америке августовское полнолуние называют Осетровым, поскольку в это время в реках много рыбы. По преданию, влияние полной Луны может быть настолько сильным, что осетры могут выпрыгивать из воды, становясь легкой добычей для рыбаков.

Благодаря тому, что в августе это явление будет проходить в знаке Водолея, в большей степени оно будет активизировать позитивные процессы и иметь благоприятное влияние на людей. Тем не менее следует быть предельно осторожными, помня о коварстве полной Луны.

Что можно делать в полнолуние 12 августа 2022 года и чего следует избегать





Полнолуние — это время, когда в человеке активизируются все его внутренние процессы, выходят на поверхность скрытые желания, обретают реальные очертания мечты и фантазии. Поэтому очень важно накануне полнолуния поработать над собой и своими внутренними ощущениями.

В этот период необходимо постараться очиститься от негативных мыслей, убрать все претензии к другим людям, не идти на поводу у своих искушений и спонтанных желаний. Каждое предпринимаемое действие должно быть тщательно осмысленно и проанализировано.

Полнолуние в знаке Водолея способно пробудить в людях скрытые процессы, связанные с самовыражением и свободолюбием.

В фазе полной Луны лучше не начинать новые дела, а постараться завершить уже начатые. Ни в коем случае не следует вступать в споры — они чреваты вспышкой неконтролируемых эмоций, способных унести по течению в океан хаоса и глубоких, продолжительных конфликтов даже с близкими людьми и единомышленниками.

В этот период велик риск обострения хронических заболеваний, травмирования, перехода в неадекватное состояние под воздействием алкоголя и опасных препаратов. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и избегать любых провокаций.

Какие ритуалы на деньги и благополучие можно проводить в полнолуние





Ритуалов, связанных с усилением позитивных процессов, направленных на привлечение удачи, существует великое множество. Почти все они могут проводиться в полнолуние. Считается, что это самое благоприятное время для того, чтобы направить свою жизнь в нужное русло.

В момент полнолуния также принято загадывать желания. Для этого просто надо в фазе полной Луны выйти на улицу, повернуться к небесному светилу лицом и мысленно проговорить его. Это можно сделать и дома, стоя у окна, если в него заглядывает лунный диск. Чтобы энергия Луны совпала с вашими мыслями, в проговариваемом желании не должно быть слов отрицания и частичек «не».

Наши предки старались использовать этот период для привлечения удачи при помощи оберега из целебных трав, которые заранее собирали, сушили, складывали в специальный мешочек, а в момент полнолуния этот мешочек завязывали и прятали в укромное место.

Для того чтобы привлечь деньги, в момент полнолуния можно положить на подоконник кошелек с купюрами, слегка его приоткрыв, так, чтобы на него попадал лунный свет. После подобного ритуала кошелек станет своеобразным магнитом, притягивающим деньги.