Какие обряды следует провести, чтобы быстро продать недвижимость

Бывают случаи, когда не получается быстро продать недвижимость или купить дом. Но благодаря народным приметам, удастся найти покупателей или совершить удачную сделку за короткий период времени. Мудрость и советы предков будут полезны для тех, кто уже опустил руки и отчаялся.

Как при помощи народных примет продать свое жилье

Согласно приметам, продать свое жилище можно очень быстро после сказанных слов благодарности своему дому. Можно также попросить его принять новых жильцов.

Простое мытье полов позволит ускорить процесс. Приметы говорят о том, что чистый дом быстрее притянет покупателей и примет новых хозяев.

Чтобы привлечь их, необходимо заранее разложить во всех комнатах монетки.

О своем намерении продать жилье нельзя никому рассказывать, иначе сделка не состоится.





Согласно народной мудрости, продажа будет быстрой, если выставлять квартиру на продажу во время убывающей Луны.

Для ускорения продажи своего жилья, необходимо поставить в доме букет желтых цветов. Согласно приметам, привлечь покупателей помогут подсолнухи.

Если обойти три раза дом против часовой стрелки и при этом поклониться в каждом углу, то удастся очень быстро продать свое жилье.

Чтобы как можно быстрее найти покупателей на свою недвижимость, можно попросить о помощи у домового, а после этого пообещать, что заберете его с собой в новый дом.

Продажа квартиры окажется быстрой и удачной, если покупатель посидит на стуле в новом доме.

В некоторых случаях люди стараются прибегнуть к специальным заговорам, чтобы как можно быстрее справиться с продажей своей квартиры. Они станут отменной подмогой при поиске нового хозяина.

Обряды, которые помогут быстрее продать квартиру





Использование молотка

Для быстрой продажи недвижимости потребуется обойти все комнаты с молотком, постучать им по полу и стенам. В этот момент нужно произносить следующие слова:

«Продано. Аминь».

После окончания ритуала необходимо назвать сумму, которую продавец желает получить от продажи своей квартиры. Если такой обряд проводить каждый день, то удастся повысить эффективность данного способа в несколько раз.

Избавление от хлама

Из помещения необходимо выбросить весь мусор и хлам, потому что он тормозит процесс продажи жилища. К тому времени, как в него придут покупатели, оно должно быть уютным, чистым и светлым. После выброса всего хлама, необходимо сказать следующие слова:

«Все ненужное уходит, прибыль приходит, новый хозяин спешит».





Привлечение прибыли

Обряд на привлечение прибыли помогает в любых продажах. Его нужно проводить каждый день, кроме пятницы. До того, как взойдет солнце, потребуется взять кастрюлю с водой, а на ее дно поместить ключи от дома. После этого емкость ставят на огонь и когда она закипит, нужно сказать:

«Приди, покупатель, в мое жилище!»

Затем нужно назвать свой адрес и после полного остывания воды достать ключи. Через некоторое время после этого хозяину квартиры будут поступать выгодные предложения.

Ритуал с пшеницей

Зерна пшеницы необходимо поместить на тарелку и прикрыть тряпкой. В течение трех дней их нужно поливать водой и говорить следующие слова:

«Как эти зерна пшеницы прорастают, так и покупатели стремятся ко мне».

После того, как пшеница даст ростки, ее пересаживают в горшок. Спустя несколько дней после этого можно ожидать покупателей.

Если они долго не приходят смотреть жилище либо они чем-то все время недовольны, необходимо обрызгать все стены святой водой.