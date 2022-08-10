Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года

В августе 2022 года ожидается несколько затяжных периодов, когда Землю накроют сильные магнитные бури. Вспышка на Солнце не пощадит ни одного метеопата и повлечет за собой много негативных реакций.

Магнитные бури в августе 2022 года

Магнитные бури являются неблагоприятным периодом для метеозависимых. В это время состояние многих людей сильно ухудшается. Каждый должен знать, какие «сюрпризы» может преподнести Солнце, и к чему нужно готовиться.





С 10 по 12 августа 2022 года Землю накроют магнитные бури, сила удара которых будет достигать отметки 3-4 балла. Шторм будет повышенной силы, что отразится на состоянии многих метеопатов.

Следующую магнитную бурю можно ожидать уже через 5 дней — 16 августа, она продлится до 20 числа. Сила удара этой бури будет достигать 5 баллов. Ее негативное воздействие ощутят не только метеопаты, но и вполне здоровые люди. Потом геомагнитная обстановка начнет постепенно ослабевать, и к 20 числу сила удара будет составлять 3 балла.

Какие последствия может вызвать магнитная буря

Больше всего воздействию магнитных бурь подвержены:

люди с хроническими недугами;

сердечники;

гипертоники;

гипотоники;

беременные женщины;

люди пожилого возраста;

маленькие дети.





Есть категория людей, которые считаются особо чувствительными к любым изменениям магнитосферы. В момент действия магнитной бури они могут жаловаться на следующее:

скачки артериального давления;

головокружение;

мигрень;

слабость;

быструю утомляемость;

учащенное сердцебиение;

перепады настроения;

апатию;

депрессию;

злость и агрессию.

Какого-то определенного лекарственного средства от магнитных бурь нет, но каждый человек может сам помочь себе легче пережить это время. Нужно лишь знать, что делать и от чего отказаться, а также какие препараты принимать.

Как легче перенести негативные последствия магнитной бури

Когда магнитные бури начинают набирать силу, метеозависимым людям необходимо быть во всеоружии. В первую очередь необходимо четко соблюдать все советы, которые помогут чувствовать себя хорошо не только метеопатам, но и вполне здоровым людям.





Легче пережить магнитную бурю можно, если придерживаться следующих советов:

пить как можно больше чистой воды;

спать минимум 8 часов в сутки;

придерживаться правильного питания;

ограничить употребление жирной, острой, жареной и соленой пищи;

добавить в свой рацион питания как можно больше свежих овощей и фруктов;

меньше нервничать и волноваться;

принимать успокаивающие препараты;

крепкий кофе и алкогольные напитки заменить на травяные чаи;

держать при себе все необходимые лекарственные препараты;

больше времени находиться на свежем воздухе;

регулярно проветривать свою комнату;

больше времени отдыхать и меньше перенапрягаться;

меньше уделять внимания гаджетам;

утром делать разминку;

контролировать показатели артериального давления;

принимать контрастный душ.

Во время действия магнитных бурь лучше не садиться за руль автомобиля, так как в этот период высок риск возникновения аварий. Кроме того, в это время увеличивается число инсультов и инфарктов, поэтому людям с проблемами сердца нужно держать при себе необходимые препараты, чтобы своевременно их принять.

Не рекомендуется в это время заниматься сложным физическим трудом, а любые сделки и переговоры лучше перенести на другое время.