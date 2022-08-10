Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года
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Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года

Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года

В августе 2022 года ожидается несколько затяжных периодов, когда Землю накроют сильные магнитные бури. Вспышка на Солнце не пощадит ни одного метеопата и повлечет за собой много негативных реакций.

Магнитные бури в августе 2022 года

Магнитные бури являются неблагоприятным периодом для метеозависимых. В это время состояние многих людей сильно ухудшается. Каждый должен знать, какие «сюрпризы» может преподнести Солнце, и к чему нужно готовиться.


С 10 по 12 августа 2022 года Землю накроют магнитные бури, сила удара которых будет достигать отметки 3-4 балла. Шторм будет повышенной силы, что отразится на состоянии многих метеопатов.

Следующую магнитную бурю можно ожидать уже через 5 дней — 16 августа, она продлится до 20 числа. Сила удара этой бури будет достигать 5 баллов. Ее негативное воздействие ощутят не только метеопаты, но и вполне здоровые люди. Потом геомагнитная обстановка начнет постепенно ослабевать, и к 20 числу сила удара будет составлять 3 балла.

Какие последствия может вызвать магнитная буря

Больше всего воздействию магнитных бурь подвержены:

  • люди с хроническими недугами;
  • сердечники;
  • гипертоники;
  • гипотоники;
  • беременные женщины;
  • люди пожилого возраста;
  • маленькие дети.


Есть категория людей, которые считаются особо чувствительными к любым изменениям магнитосферы. В момент действия магнитной бури они могут жаловаться на следующее:

  • скачки артериального давления;
  • головокружение;
  • мигрень;
  • слабость;
  • быструю утомляемость;
  • учащенное сердцебиение;
  • перепады настроения;
  • апатию;
  • депрессию;
  • злость и агрессию.

Какого-то определенного лекарственного средства от магнитных бурь нет, но каждый человек может сам помочь себе легче пережить это время. Нужно лишь знать, что делать и от чего отказаться, а также какие препараты принимать.

Как легче перенести негативные последствия магнитной бури

Когда магнитные бури начинают набирать силу, метеозависимым людям необходимо быть во всеоружии. В первую очередь необходимо четко соблюдать все советы, которые помогут чувствовать себя хорошо не только метеопатам, но и вполне здоровым людям.


Легче пережить магнитную бурю можно, если придерживаться следующих советов:

  • пить как можно больше чистой воды;
  • спать минимум 8 часов в сутки;
  • придерживаться правильного питания;
  • ограничить употребление жирной, острой, жареной и соленой пищи;
  • добавить в свой рацион питания как можно больше свежих овощей и фруктов;
  • меньше нервничать и волноваться;
  • принимать успокаивающие препараты;
  • крепкий кофе и алкогольные напитки заменить на травяные чаи;
  • держать при себе все необходимые лекарственные препараты;
  • больше времени находиться на свежем воздухе;
  • регулярно проветривать свою комнату;
  • больше времени отдыхать и меньше перенапрягаться;
  • меньше уделять внимания гаджетам;
  • утром делать разминку;
  • контролировать показатели артериального давления;
  • принимать контрастный душ.

Во время действия магнитных бурь лучше не садиться за руль автомобиля, так как в этот период высок риск возникновения аварий. Кроме того, в это время увеличивается число инсультов и инфарктов, поэтому людям с проблемами сердца нужно держать при себе необходимые препараты, чтобы своевременно их принять.

Не рекомендуется в это время заниматься сложным физическим трудом, а любые сделки и переговоры лучше перенести на другое время.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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