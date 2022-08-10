Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года
В августе 2022 года ожидается несколько затяжных периодов, когда Землю накроют сильные магнитные бури. Вспышка на Солнце не пощадит ни одного метеопата и повлечет за собой много негативных реакций.
Магнитные бури в августе 2022 года
Магнитные бури являются неблагоприятным периодом для метеозависимых. В это время состояние многих людей сильно ухудшается. Каждый должен знать, какие «сюрпризы» может преподнести Солнце, и к чему нужно готовиться.
С 10 по 12 августа 2022 года Землю накроют магнитные бури, сила удара которых будет достигать отметки 3-4 балла. Шторм будет повышенной силы, что отразится на состоянии многих метеопатов.
Следующую магнитную бурю можно ожидать уже через 5 дней — 16 августа, она продлится до 20 числа. Сила удара этой бури будет достигать 5 баллов. Ее негативное воздействие ощутят не только метеопаты, но и вполне здоровые люди. Потом геомагнитная обстановка начнет постепенно ослабевать, и к 20 числу сила удара будет составлять 3 балла.
Какие последствия может вызвать магнитная буря
Больше всего воздействию магнитных бурь подвержены:
- люди с хроническими недугами;
- сердечники;
- гипертоники;
- гипотоники;
- беременные женщины;
- люди пожилого возраста;
- маленькие дети.
Есть категория людей, которые считаются особо чувствительными к любым изменениям магнитосферы. В момент действия магнитной бури они могут жаловаться на следующее:
- скачки артериального давления;
- головокружение;
- мигрень;
- слабость;
- быструю утомляемость;
- учащенное сердцебиение;
- перепады настроения;
- апатию;
- депрессию;
- злость и агрессию.
Какого-то определенного лекарственного средства от магнитных бурь нет, но каждый человек может сам помочь себе легче пережить это время. Нужно лишь знать, что делать и от чего отказаться, а также какие препараты принимать.
Как легче перенести негативные последствия магнитной бури
Когда магнитные бури начинают набирать силу, метеозависимым людям необходимо быть во всеоружии. В первую очередь необходимо четко соблюдать все советы, которые помогут чувствовать себя хорошо не только метеопатам, но и вполне здоровым людям.
Легче пережить магнитную бурю можно, если придерживаться следующих советов:
- пить как можно больше чистой воды;
- спать минимум 8 часов в сутки;
- придерживаться правильного питания;
- ограничить употребление жирной, острой, жареной и соленой пищи;
- добавить в свой рацион питания как можно больше свежих овощей и фруктов;
- меньше нервничать и волноваться;
- принимать успокаивающие препараты;
- крепкий кофе и алкогольные напитки заменить на травяные чаи;
- держать при себе все необходимые лекарственные препараты;
- больше времени находиться на свежем воздухе;
- регулярно проветривать свою комнату;
- больше времени отдыхать и меньше перенапрягаться;
- меньше уделять внимания гаджетам;
- утром делать разминку;
- контролировать показатели артериального давления;
- принимать контрастный душ.
Во время действия магнитных бурь лучше не садиться за руль автомобиля, так как в этот период высок риск возникновения аварий. Кроме того, в это время увеличивается число инсультов и инфарктов, поэтому людям с проблемами сердца нужно держать при себе необходимые препараты, чтобы своевременно их принять.
Не рекомендуется в это время заниматься сложным физическим трудом, а любые сделки и переговоры лучше перенести на другое время.