Колесников и Николайчук обсудили отношения с Катей Гориной

Вадим Карасев

Катя Горина по-прежнему принимает дружеские ухаживания Максима Колесников. А парня в ближайшее время ждёт бракоразводный процесс с Анастасией Стецевьят. По мнению участников телестройки, пока что Катя и Максим друзья, так как у них много общего. Собственные, во многом схожие проблемы они любят обсуждать за чашкой кофе. Однако некоторые уверены, что в итоге они станут парой.В итоге Максим Колесников решил позвонить Артуру Николайчуку, чтобы обсудить с ним отношения с Гориной. Естественно, Максим говорил о своей симпатии и, если делать выводы по слухам, то пытался как-то оправдаться за то, что они вместе танцевали на лужайке в день рождения Ивана Барзикова.Парень продолжает носить для Гориной кофе по утрам, А поклонники уже вовсю обсуждают, как скоро Максим подарит Кате цветы и пригласит девушку на первое свидание. Интересно, как отреагирует сама Катя. Будет ли она готова к новым отношениям, или продолжит на Дом-2 ждать Артура Николайчука? И к чему в итоге приведёт эта симпатия?