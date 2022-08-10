Колесников и Николайчук обсудили отношения с Катей Гориной
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Колесников и Николайчук обсудили отношения с Катей Гориной

Колесников и Николайчук обсудили отношения с Катей Гориной
Недавно Максим Колесников звонил Артуру Николайчуку и обсуждал с ним отношения с Екатериной Гориной. Также он пытался оправдать своё поведение... Катя Горина по-прежнему принимает дружеские ухаживания Максима Колесников. А парня в ближайшее время ждёт бракоразводный процесс с Анастасией Стецевьят. По мнению участников телестройки, пока что Катя и Максим друзья, так как у них много общего. Собственные, во многом схожие проблемы они любят обсуждать за чашкой кофе. Однако некоторые уверены, что в итоге они станут парой.

В итоге Максим Колесников решил позвонить Артуру Николайчуку, чтобы обсудить с ним отношения с Гориной. Естественно, Максим говорил о своей симпатии и, если делать выводы по слухам, то пытался как-то оправдаться за то, что они вместе танцевали на лужайке в день рождения Ивана Барзикова.
Парень продолжает носить для Гориной кофе по утрам, А поклонники уже вовсю обсуждают, как скоро Максим подарит Кате цветы и пригласит девушку на первое свидание. Интересно, как отреагирует сама Катя. Будет ли она готова к новым отношениям, или продолжит на Дом-2 ждать Артура Николайчука? И к чему в итоге приведёт эта симпатия?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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