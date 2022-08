Команда Xbox рассказала, какие игры покажет на Gamescom 2022

Команда Xbox рассказала о своих планах на Gamescom 2022. После перерыва в несколько лет из-за пандемии, Gamescom возвращается в Кельн с физическим игровым мероприятием. Microsoft будет присутствовать на Gamescom 2022, подготовив для игроков 36 игровых стендов, где они смогут опробовать различные проекты.

В следующие игры Xbox можно будет сыграть на Gamescom 2022:

PentimentAge of Empires IVMicrosoft Flight SimulatorSea of ThievesGrounded

Будут и игры партнеров Xbox, среди которых:

A Plague Tale: RequiemDisney Dreamlight ValleyGunfire RebornInkulinatiLast Case of Benedict FoxLies of PLightyear FrontierPlanet of LanaYou Suck at Parking

Кроме того, Microsoft будет проводить онлайн-шоу с Gamescom 2022. В качестве дня трансляций заявлено 25 августа. Практически целый день на официальных каналах Xbox будут рассказывать о разработке и развитии игр Xbox. Вот проекты, про которые стоит ждать новую информацию:

Microsoft Flight SimulatorGunfire RebornSea of ThievesLies of PHigh On LifeGroundedPentimentA Plague Tale: RequiemMinecraft LegendsPlanet of LanaAge of Empires IV