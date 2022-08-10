Косачев заявил, что запрет выдачи россиянам шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС
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Косачев заявил, что запрет выдачи россиянам шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС

Косачев заявил, что запрет выдачи россиянам шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС

Свобода передвижения — это право, а не привилегия, которая относится к гражданам всех третьих стран, это закреплено в Шенгенском кодексе. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее на своей странице в Twitter Каллас написала, что странам ЕС следует перестать выдавать туристические шенгенские визы россиянам. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — отметила она.  

Косачев напомнил, что свобода передвижения всегда декларировалась в качестве одной из главной ценностей и достижений западной правовой цивилизации. Это право закреплено во многих европейских конституциях, во Всеобщей декларации прав человека, Протоколе № 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Хартии Евросоюза об основных правах. Наличие визового режима в некоторым смысле является ограничением, но тем не менее представляет собой легальный механизм реализации права на свободу передвижения.

«Собственно права человека и отличаются от привилегии тем, что принадлежат каждому от рождения независимо от пола, расы, языка, национальности, вероисповедания и т.д. Привилегией же всегда наделяют, отдавая предпочтение одним в ущерб другим, что превращает право в инструмент дискриминации», — подчеркнул Косачев.

Поскольку право на свободу передвижений закреплено в Шенгенском кодексе, Визовый кодекс Евросоюз не предусматривает процедуру, позволяющую лишить всех граждан какой-либо из стран выдачи туристических виз. Таким образом, термин «санкции» не должно применяться к подобным действиям, поскольку «санкции» в международном праве — это хоть и негативные, но правомерные действия. Предложение запретить выдачу шенгенских виз для россиян — это незаконные односторонними ограничениями со стороны недружественных государств.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что рассчитывает на отсутствие ограничений на въезд для российских туристов со стороны большинства европейских стран. Российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения, добавила она.

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По материалам: pnp.ru

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