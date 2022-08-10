Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
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Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль

Ксения Собчак показала сыну и падчерице пустой Версаль
Телеведущая Ксения Собчак сводила своего сына и дочь Богомолова в бывшую резиденцию французских королей. 40-летняя Ксения Собчак после спокойного отдыха на вилле в Италии, где она исключительно загорала в шезлонге, перебралась в Париж с мужем Константином Богомоловым, 5-летним сыном Платоном – от Максима Виторгана и дочерью режиссера от Дарьи Мороз. Несмотря на то, что во французской столице стоит удушающая жара (выше 30 градусов), телеведущая не отказывает себе в удовольствии посещать местные достопримечательности. Так, журналистка сводила Платона и Аню в Версаль – бывшую резиденцию королей. Ксении повезло, и во дворце они оказались практически одни, поэтому смогли спокойно полюбоваться его великолепием. «Конечно, посмотреть пустой Версаль – это очень круто! Очень понравилось как французы по-прежнему смело сочетают современность и старину. В главном холле огромная суперсовременная люстра сделанная Swarovski специально для этого пространства. Респект»,  — восхитилась телеведущая. А вот дети звездной пары наверняка остались не в таком уж восторге от экскурсии, с гораздо большим воодушевлением они развлекались в парке аттракционов, где недавно побывали с Собчак и Богомоловым. Журналистка призналась, что первым дело отвела сына и падчерицу в «Диснейленд», но сперва решила немного их разыграть и сказала, что они едут в музей. Каково же было счастье Платона, когда он увидел знакомые башенки входа в парк. Мальчик так воодушевился, что даже изъявил желание умереть в «Диснейленде».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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