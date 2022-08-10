Кто родился 10 августа

Алексей Константинович Пушков (68 лет)

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, аспирантуру Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Кандидат исторических наук, политолог, профессор МГИМО. В 2012—2016 годах был руководителем российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2014-м возглавил «Группу европейских демократов» в ПАСЕ, сменив на посту председателя Роберта Уолтера. Удостоен титула почетный доктор Московского гуманитарного университета, Российско-армянского государственного университета (Ереван), Азербайджанского университета языков. Журналист, автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр». Заслуженный работник культуры.

Динар Загитович Гильмутдинов (53 года)

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Образование высшее — Башкирский сельскохозяйственный институт, Уфимский юридический институт МВД России. До избрания — начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Награжден орденом Салавата Юлаева, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля», медалью «90 лет ВЧК, КГБ, ФСБ», орденом Русской православной церкви «Святого Благоверного князя Дмитрия Донского», медалью «За вклад мира». Почетный сотрудник МВД России, заслуженный юрист Республики Башкортостан, почетный гражданин Мишкинского района Республики Башкортостан.

Виктор Викторович Дзюба (45 лет)

Член Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле. Образование высшее — Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Восточно-европейский институт экономики, управления и права. В 2000 году основал ООО производственное предприятие «Мехмаш» (г. Тула; специализация — производство нефтегазового оборудования). До 2016 года — генеральный директор. В апреле 2016 года стал советником директора. По инициативе Дзюбы в Туле ежегодного проводится Всероссийский турнир по дзюдо на призы губернатора Тульской области. В апреле 2015 года он избран президентом Тульской региональной общественной организации «Федерация дзюдо».

Владимир Иванович Кашин (74 года), председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Ученый-растениевод, академик РАН, РАСХН, заместитель председателя ЦК КПРФ. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. В 1991—2003 годах — директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Лауреат премии Правительства России в области науки и техники и премии Совета министров СССР. Заслуженный деятель науки и заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Член редколлегии журнала «Садоводство и виноградарство». Награжден орденами Дружбы народов, Почета и медалями.

В этот день также родились:

Олег Александрович Стриженов (93 года)

Советский и российский актер; народный артист СССР. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и стал актером Государственного русского драматического театра Эстонской ССР в Таллине. К числу лучших ролей относятся роли в таких кинофильмах, как «Овод", «Сорок первый», который был удостоен специальной награды X Каннского кинофестиваля, «Белые ночи», признанного одним из лучших фильмов 1960 года по решению Британского киноинститута, «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». С 1957 по 1966 год состоял в труппе Театра-студии киноактера. С 1966 по 1976 год — в труппе МХАТа, хотя на этой сцене начал играть еще с сезона 1963/64 года. В 1977 году вернулся и сегодня продолжает состоять в труппе Театра-студии киноактера. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Анатолий Александрович Собчак (1937-2000)

Советский и российский политический деятель, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга (остальные губернаторы). Ученый-правовед. Долгие годы проработал в Ленинградском государственном университете, был деканом юрфака, создал и возглавил первую в Советском Союзе кафедру хозяйственного права ЛГУ. Возглавлял Ленинградский городской Совет народных депутатов. Автор 15 книг и 140 научных публикаций, включая «Хождение во власть», «Путешествие из Ленинграда в Санкт‑Петербург во времени и пространстве», «Жила‑была коммунистическая партия».