Латвийский режиссер Алвис Херманис обвинил "Дождь"* в "старом русском шовинизме"

Вадим Карасев

Латвийский режиссер Алвис Херманис обвинил оппозиционный телеканал "Дождь"* в "русском шовинизме". Поводом для обвинений стало интервью мэра Риги Мартиньша Стакиса телеканалу, которая брала ведущая "Дождя" Екатерина Котрикадзе — ее методы не понравились Херманису, но чем именно, он не уточнил.

Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии. Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, приютившей их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель — разрушить нашу страну изнутри. Возможно, они делают это неосознанно, и это тот же старый русский шовинизм. Но это не меняет результата,

— написал режиссер в фейсбуке** (цитата по ОСН). Он призвал запретить "Дождю" работу в Латвии:

Очень рекомендую латвийским органам безопасности отменить все разрешения на работу и проживание здесь. И чем скорее, тем лучше.

В комментариях к этому посту развернулась дискуссия. Так, журналист Роман Супер, который открыто осуждает военную спецоперацию, посоветовал режиссеру не лезть не в свое дело:

А давайте вы не будете учить журналистов журналистике. А журналисты вам не будут рассказывать, как спектакли ставить, например. Они и так не рассказывают, впрочем. Но у вас амбиции еще больше: вам и органы безопасности хочется поучить работать. В целом же выглядит как клоунада и жалкий донос в органы. И если так уж невозможно сильно раздражает, что Латвия дает убежище гражданам России, возможно, нужно быть до конца последовательным и с артистами российскими не работать? Или вы по профессиональному принципу только предлагаете выгонять людей в российскую тюрьму? Или по национальному? Или по какому? Я запутался.

Под российскими артистами Роман Супер, видимо, имел в виду Чулпан Хаматову, которая после начала спецоперации эмигрировала в Латвию и была приглашена в труппу Нового Рижского театра, возглавляемого Алвисом Херманисом. В июне состоялась премьера моноспектакля Хаматовой Post Scriptum в постановке Херманиса.

Телеканал "Дождь" был признан иностранным агентом Минюстом РФ и вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине прекратил свою работу в России. Позже стало известно, что "Дождь" планирует возобновить вещание и готовит новые проекты. Сейчас у канала есть студии в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

*"Дождь" признан Минюстом иноагентом** Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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