Лера Кудрявцева отметила с 4-летие дочери в Болгарии

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает в Болгарии с мамой, сестрой и дочерью. Там же они отметили и день рождения Маши. Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения дочери в солнечной Болгарии, где они сейчас отдыхают. К празднику наследницы, которой 9 августа исполнилось четыре года, телеведущая начала готовиться накануне вечером: вместе с родственниками, составляющими звезде НТВ компанию на курорте, она надувала шарики и упаковывала имениннице целую гору подарков.Кудрявцева показала в «сторис», как поздно ночью им пришлось перетаскивать шарики в соседний номер отеля, чтобы устроить утром Маше сюрприз. Также телеведущая вручила девочке несколько блестящих коробок с самыми разными презентами и преподнесла шикарный торт.А вот муж знаменитости – хоккеист Игорь Макаров – не смог лично поздравить дочь с 4-летием, потому что не поехал вместе с семьей на море. Спортсмен посвятил имениннице пост в «сторис», отметив, как сильно она выросла. Лера вечером собрала друзей. Она пела песню и преподнесла имениннице торт. Малышка была в пышном платье цвета клубники с рукавами-фонариками и принтом. Она радовалась тому, что к ней обращено все внимание. А потом начались танцы. Мария плясала с подругами своей мамы. Кстати, ранее Кудрявцева показала, какой хозяюшкой растет ее дочь. Отметим, отъезд Кудрявцевой в Болгарию с дочерью породил немало слухов о разладе в ее браке. Известно, что супруги вместе уже девять лет и до недавнего времени прекрасно ладили, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте. Однако этим летом вместе знаменитости почти не появляются, а телеведущая летает отдыхать с подругами и ребенком. Звезда НТВ еще весной в одном из интервью признавалась, что страсть между нею и Макаровым успела угаснуть. Конечно, это не значит, что знаменитости полностью охладели друг к другу, но уже тогда публика заподозрила, что у Кудрявцевой в семейной жизни появились проблемы. К тому же хоккеист еще года два назад завершил карьеру и теперь не работает, что наверняка не способствует его хорошим отношениям с женой, вынужденной всех содержать.