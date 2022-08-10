Лучшие модемы Huawei для дачи

Вадим Карасев

Подключить интернет в Московской области на даче можно несколькими способами. Кто-то выбирает спутниковые технологии, но гораздо чаще абоненты предпочитают мобильный доступ. Для организации спутникового интернета на дачном участке потребуется немало вложений. Стоимость комплекта из антенны, ресивера и вспомогательных устройств достигает нескольких десятков тысяч. К тому же оборудование нужно правильно установить и настроить.

Мобильный интернет гораздо популярнее среди дачников Московской области. Если дача попадает в зону действия сети оператора, можно воспользоваться мобильным доступом. Для этого потребуется только сим-карта и гаджет, который поддерживает технологии 3G/4G. Если интернет нужен для работы за компьютером или ноутбуком, придется подобрать модем. Сейчас очень популярны девайсы китайского бренда Huawei.

Установить интернет на даче в Подмосковье

Если доступ будет организован через сети сотовых операторов, нужно выбрать модем. Многие операторы предлагают брендированные устройства производства Huawei. Ниже рассмотрим самые популярные модели этого бренда:

E3372h-153. Отлично функционирует в мобильных сетях четвертого поколения. Через приложение его можно быстро настроить. Пользователи отмечают довольно качественную сборку прибора. Скорость соединения может достигать 150 Мбит/с. Модем поддерживает карты памяти microSD, можно подключить внешнюю антенну. Достоинства: простые настройки, быстрое нахождение сети, редкие сбои. К минусам пользователи относят только несовместимость этой модели со многими роутерами.

E3372h-320. 4G LTE модем, который подключается к ноутбуку или компьютеру через разъем USB. Дополнительно можно подключать внешние антенны. Устройство получило очень удобный и приятный интерфейс настроек. Эта модель работает с сим-картами любых операторов. Отсутствие слота под карту памяти для некоторых пользователей выступает недостатком.

E3372. Популярный модем, который можно взять с собой на дачу или загородный коттедж. Работает со всеми операторами сотовой связи. Прибор достаточно простой, имеет привлекательный корпус. Предусмотрен отдельный слот под карту памяти. Поддерживает работу 4G. Среди минусов пользователи выделяют только нагрев во время работы.

E392. Недорогой, но надежный и стабильный модем с базовым функционалом. Обеспечивает скорость соединения до 100 Мбит/с. Внешняя антенна поставляется в комплекте.

E1550. Работает только с 3G/4G. Настраивать модем перед работой не нужно, ПО устанавливается автоматически.

Беспроводной безлимитный интернет в Подмосковье на даче – это самый простой способ организации доступа к сети.



