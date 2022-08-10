Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она ответила ему видеороликом с детьми
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Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она ответила ему видеороликом с детьми

Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она ответила ему видеороликом с детьми

Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и их детьми сейчас живет в Латвии, поделился в инстаграме* архивным снимком с супругой.

Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф Algimantas Aleksandravičius. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю,

— написал юморист, намекая на то, что отправился на гастроли в соседнюю Эстонию.


Алла Пугачева и Максим Галкин

Через пару часов Пугачева "ответила" ему, опубликовав видео с детьми, снятое во время прогулки по побережью Балтийского моря.

Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо,

— подписала видео певица.

В самом ролике Пугачева говорит:

Помашем папе ручкой. Папа, мы идем домой.


Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри

"Обмен любезностями" эмигрировавших звезд стали обсуждать в телеграм-каналах.

Интересно, какой будет контент и подпись к нему, если Алла вернется в Россию аккурат к началу учебного года, как ранее заявляла,

— написали в канале "Неопра, блин", отметив также что фраза "мы идем домой" в видео Пугачевой звучит "очень тревожно".

Подписчики Галкина недавно просили его "вернуть Аллочку", на что он ответил, что она не "шифоньер". Сама Пугачева в мае говорила, что планирует приехать обратно в Россию уже осенью — детям нужно идти в школу.

Видео с детьми стало первым постом в инстаграме* Пугачевой после почти двухмесячного перерыва, впрочем, в этом особой странности нет — свои соцсети звезда эстрады ведет довольно нерегулярно.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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