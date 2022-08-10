Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней отъехал, уже скучаю»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней отъехал, уже скучаю»

Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней отъехал, уже скучаю»

Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней отъехал, уже скучаю»

В последнее время ходят слухи о том, что в браке Максима Галкина и Аллы Пугачевой не все гладко. Супруги не считают нужным комментировать ту информацию. Зато не стесняются публичных признаний в чувствах. Вот и сегодня шоумен нежно отозвался о второй половинке.


Сейчас Галкин активно гастролирует по всему миру, в то время как Алла Борисовна ждет его с детьми в Юрмале. Конечно, Максим тоскует по любимой. «На пару дней отъехал, уже скучаю!» — признался 46-летний артист в личном блоге.

Поклонники восхищаются отношениями звездных супругов и желают им долгих лет счастливой жизни. «Максим, как приятно на вас смотреть! Прекрасная семья, чудесные детки!»; «Обожаю вас с Аллой! Возвращайтесь в Россию!»; «Счастье, когда мужчина и женщина так любят друг друга!» — отмечают пользователи Сети.

Вот только не все верят в светлые отношения Галкина и Примадонны. Так, журналистка Маргарита Симоньян публично заявляла весной, что артист использует Аллу Борисовну ради корыстных целей. Эти слова возмутили близкую подругу пары Лайму Вайкуле.

«За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре», — негодовала 68-летняя звезда.

Зато Максим и Алла Пугачева так и не ответили на выпад Симоньян. Известно лишь, что Алла Борисовна намерена приехать в Россию к 1 сентября. А вот Галкин пока не торопится делать заявлений по поводу возвращения на Родину.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года
Когда следует ожидать сильные магнитные бури в августе 2022 года
Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке
Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке
Новый фермент поможет очистить фрукты от распространенного грибкового токсина
Новый фермент поможет очистить фрукты от распространенного грибкового
В микрорайоне Солнечный завершают строительство «Солнечного бульвара»
В микрорайоне Солнечный завершают строительство «Солнечного бульвара»
Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней отъехал, уже скучаю»
Максим Галкин проявляет нежности к Алле Пугачевой: «На пару дней
В Японии назначили новое правительство
В Японии назначили новое правительство
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 августа 2022 года: кому астролог рекомендует быть особо собранными и внимательными
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 августа 2022 года: кому астролог
Редкий вид колибри был встречен в первый раз за тринадцать лет
Редкий вид колибри был встречен в первый раз за тринадцать лет
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска
Светосигнальное аэродромное оборудование заменили в аэропорту Иркутска
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде над Эмбер Херд. Речь идет о семизначном гонораре
TMZ: Dior продлил контракт с Джонни Деппом после его победы в суде
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу
В Госдуме ответили на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в криптовалюте
СМИ: Иран провел импортную операцию на $10 млн с оплатой в

Еще по теме

Алла Пугачева и Максим Галкин показали своих детей - сходство шокирует
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Максим Галкин посвятил Алле Пугачевой французскую песню в романтичном видео
Руслан Белый дерзко высказался о браке Аллы Пугачевой и Галкина