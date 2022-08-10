Максим Галкин жить не может без Аллы Пугачевой
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Максим Галкин жить не может без Аллы Пугачевой

Максим Галкин жить не может без Аллы Пугачевой
Артист Максим Галкин нежно высказался о жене. В последнее время ходят слухи о том, что в браке Максима Галкина и Аллы Пугачевой не все гладко. Супруги не считают нужным комментировать ту информацию. Зато не стесняются публичных признаний в чувствах. Вот и сегодня шоумен нежно отозвался о второй половинке. Сейчас Галкин активно гастролирует по всему миру, в то время как Алла Борисовна ждет его с детьми в Юрмале. Конечно, Максим тоскует по любимой. «На пару дней отъехал, уже скучаю!» — признался 46-летний артист в личном блоге.
Поклонники восхищаются отношениями звездных супругов и желают им долгих лет счастливой жизни. «Максим, как приятно на вас смотреть! Прекрасная семья, чудесные детки!»; «Обожаю вас с Аллой! Возвращайтесь в Россию!»; «Счастье, когда мужчина и женщина так любят друг друга!» — отмечают пользователи Сети. Вот только не все верят в светлые отношения Галкина и Примадонны. Так, журналистка Маргарита Симоньян публично заявляла весной, что артист использует Аллу Борисовну ради корыстных целей. Эти слова возмутили близкую подругу пары Лайму Вайкуле. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре», — негодовала 68-летняя звезда. Зато Максим и Алла Пугачева так и не ответили на выпад Симоньян. Известно лишь, что Алла Борисовна намерена приехать в Россию к 1 сентября. А вот Галкин пока не торопится делать заявлений по поводу возвращения на Родину.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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