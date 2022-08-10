Мария Шукшина рассказала о потери квартир за двести миллионов
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Мария Шукшина рассказала о потери квартир за двести миллионов

Мария Шукшина рассказала о потери квартир за двести миллионов
Как сообщает пресса, актриса Мария Шукшина потеряла три квартиры. Артистка прокомментировала в своем телеграме новости о том, что она лишилась нескольких дорогих квартир. «Ух ты! А почему я не в курсе? Да еще столько квартир, да еще за такую заоблачную сумму... Надеюсь, следственные органы разберутся с источником ложной информации», — написала Шукшина в своем телеграме.
Она не исключила, что это мог быть информационный вброс «с противоположной стороны». Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Шукшина якобы вложила 200 миллионов рублей в строительство трех квартир, но так и не смогла получить их в собственность, обратившись в суд на застройщика.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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