Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость конкурировать с Game Pass»

Вадим Карасев





Компания Microsoft продолжает вести к завершению сделку по покупке Activision Blizzard. В сети появляется все больше интересных материалов, связанных с антимонопольными проверками сделки.

Бразильские антимонопольные регуляторы взяли комментарий у Sony по сделке между Microsoft и Activision. Руководители Sony ясно дали понять, что считают сделку невозможной, поскольку серия Call of Duty слишком популярна:

Call of Duty настолько популярен, что влияет на выбор пользователями консоли, а сообщество лояльных пользователей укоренилось настолько, что даже если бы у конкурента был бюджет для разработки аналогичного продукта, он не был бы способен соперничать с ним.

Бразильский регулятор передал этот ответ Microsoft, попросив дать комментарий по данному поводу. Microsoft заявила, что Sony не хочет видеть игры Call of Duty в Game Pass в день релиза, потому что она «не смирилась с необходимостью конкурировать с сервисом подписки Microsoft»:

Общественное возмущение Sony по поводу игр по подписке и ответ компании очевидно дают понять: Sony не хочет, чтобы привлекательные услуги по подписке угрожали ее доминированию на рынке консольных игр. Другими словами, Sony выступает против внедрения новых моделей монетизации, способных бросить вызов ее бизнес-модели.

Microsoft также отвергает заявление Sony о том, что Call of Duty является «самостоятельной категорией игр», заявляя: