Минобороны РФ: в ДНР сбили украинский самолет МиГ-29

В Министерстве обороны РФ подвели итоги 167 дня спецоперации на Украине. Российскими высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности нанесли удар в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области. В результате этого уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины. Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесли удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожили более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777. Утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино ДНР, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка ДНР, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поразили две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое ДНР.

В Ласточкино подавили два огневых взвода реактивных систем залпового огня, а в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка ДНР — шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое ДНР. Перехватили 17 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Сбили три украинских беспилотника в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково ДНР, а также Моспаново Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники.