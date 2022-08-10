Можно ли по дате рождения узнать, сколько у тебя будет детей, расчет и расшифровка

Для женщины очень важно потомство. Многие девочки играют в дочки-матери и мечтают, что когда-нибудь у них будут дети. Но можно не мечтать, а обратиться к тибетской нумерологии, чтобы узнать по дате рождения количество будущих детей. Также можно, говорит нумеролог Владимир Кузнецов, рассчитать самый благоприятный период для зачатия.

Как по дате рождения узнать благоприятное время для зачатия и беременности

Рассчитывать благоприятное время для зачатия нужно обоим партнерам. Если хоть у одного из них выпадут выгодные показатели (таковыми считаются 1, 7, 10), то забеременеть удастся в ближайшее время.

Если же этих цифр нет, вешать нос тоже не надо. Возможно, беременность наступит чуть позже.





Для примера расчета возьмем дату рождения 12.07.1990. Вот что нужно сделать с этими цифрами:

умножаем между собой день, месяц и год рождения: 12 * 07 * 1990 = 167 160;

полученную сумму делим на количество лет: 167 160 : 32 = 5 223, 75;

нам нужны только первые 4 цифры — 5223;

разбиваем их на два значения и суммируем каждое из них: 52 (5+2 = 7), 23 (2+3 = 5);

теперь из большего значения вычитаем меньшее: 7-5 = 2.

Двойка, увы, не обещает наступление скорой беременности, но события зависят от многих факторов. Потому стоит также проверить цифру у своего партнера.

Как узнать, сколько детей у тебя будет: расчет и расшифровка

Для того чтобы узнать, сколько у тебя будет деток, необходимо провести другие расчеты. Никакой другой информации, кроме дня рождения, нам снова не понадобится. Для удобства возьмем ту же дату рождения и проведем следующий расчет:

складываем все цифры в дате рождения: 1+2+0+7+1+9+9+0 = 29;

из двузначной цифры мы должны получить однозначную: 2+9 = 11 = 1+1 = 2.

Это еще не количество детей, а лишь показатель для расшифровки.





Расшифровка

1

Эта цифра в нумерологии может значить совершенно противоположные вещи. У некоторых женщин, при благоприятном развитии событий, единица значит больше двух родов, а у других — трудное зачатие.

2

Двойка выходит у женщин, которые делают ставку на карьеру, а не на семью. Они заводят детей поздно, но если это случается, то решение взвешенное. У женщин с двойкой обычно и рождаются двое детей.

3

Тройка — не самое хорошее значение. Вероятно, у будущей мамочки будут проблемы с вынашиванием, и ей следует очень сильно себя беречь. Кроме этого, тройка означает трудные отношения с отцом ребенка. Обычно такой результат говорит об 1-2 детях, но не больше.

4

Значение часто показывает, что у женщины будут близнецы либо двойняшки. Но пугаться не стоит: четверка говорит о легких и быстрых родах.

5

Если у вас получилась цифра 5, то ваши дети могут родиться в разных браках. Причем их может быть от 2 до 4.

6

Легкая беременность и много детей — вот о чем говорит данный показатель. Однако во время вынашивания у мамочки могут быть эмоциональные качели.

7

Эти женщины хотят большую семью, чтобы в доме постоянно был слышен детский смех. И у них получается осуществить свою мечту. Среди матерей-героинь немало тех, у кого по дате рождения выпадает семерка. Однако они также чаще других берут малышей из детдомов.

8

Восьмерка — это знак бесконечности. Нет, показатель не означает, что женщина всю жизнь будет ходить беременной, тут важно уловить иронию в нумерологии. У тех, кто получил восьмерку, скорее всего, будет лишь один, но очень долгожданный и обожаемый малыш.

9

Если вышла девятка, то у мамы могут родиться разнополые дети. Это могут быть как старший и младший ребенок, так и двойняшки.