Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского

Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского

Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посмеялся над инициативой Зеленского.    Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью сделал громкое заявление: По его словам, россиян не надо пускать в Европу и США, а тех, кто уже живет там, вернуть обратно в РФ. На призыв Зеленского ответил пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков. Песков отметил, что Владимиру Зеленскому стоило бы сначала задуматься над своими словами, прежде чем предавать их общественности. Ведь то, о чем он говорит, выполнить просто невозможно. «Ну к таким заявлениям можно относиться только негативно — это однозначно. Это невозможно, и все попытки «наказать» нашу страну тоже привносят дополнительную стоимость для тех стран, которые это пытаются сделать. Этого не нужно забывать. Они сейчас по этим счетам вовсю платят», — подчеркнул 54-летний Дмитрий Сергеевич в беседе с журналистами.
Слова президента Украины также прокомментировала Ксения Собчак. «Ну вот мы и дошли до того, что хороших русских, в принципе, не бывает. Тбилисские и рижские эмигранты, как дела?» — иронизирует 40-летняя телеведущая в личном блоге. К слову, за последние полгода из России в страны Запада уехали многие известные персоны, среди которых Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира, Татьяна Лазарева, Алексей Панин и многие другие. «Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, богата на звезды, и по поводу отъезда одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать. Люди искусства должны нести искусство людям. Это лучшее, что они могут сделать в нынешней ситуации», — рассуждал на эту тему Песков.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза
Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он слишком уродлив и плохо поет
Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он
Ани Лорак решила делать карьеру в Европе
Ани Лорак решила делать карьеру в Европе
Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина
Как сейчас выглядит Нелли Уварова, показала Юлия Куварзина
Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского
Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв
Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке
Дмитрий Тарасов рассказал о своей жене - истеричке
Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым
Гарик Харламов посмеялся на Мясняковым
«Нам уже не 17 лет»: Кети Топурия откровенно об отношениях с мужем
«Нам уже не 17 лет»: Кети Топурия откровенно об отношениях с мужем
Стала известна продолжительность Cult of the Lamb, представлен обзорный трейлер
Стала известна продолжительность Cult of the Lamb, представлен
Какие обряды следует провести, чтобы быстро продать недвижимость
Какие обряды следует провести, чтобы быстро продать недвижимость
Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на телевидении
Татьяна Буланова прокомментировала закрытие популярных шоу на
Страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго
Страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго

Топ на сегодня

Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака смогут найти истину в простых вещах
Гороскоп на 10 августа 2022 года от Анжелы Перл: какие знаки зодиака
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал, как изменилось его отношение к сексу
«Упадок активности, связанный с алкоголем»: Антон Беляев рассказал,
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Как живет Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом (4 фото)
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы "Больше, чем путешествие"
Ребята из Донбасса побывали в Волгограде в рамках программы
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса на Украине
Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса

Еще по теме

В Кремле прокомментировали призыв Порошенко расширить санкции против России
Россия ответила на призыв Зеленского усилить санкции против РФ
В Кремле отказались поздравлять Зеленского со вступлением в должность
Кремль ответил на заявление Зеленского об антироссийских санкциях