Муж Татьяны Навки Дмитрий Пескова иронично прокомментировал призыв Зеленского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посмеялся над инициативой Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью сделал громкое заявление: По его словам, россиян не надо пускать в Европу и США, а тех, кто уже живет там, вернуть обратно в РФ. На призыв Зеленского ответил пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков. Песков отметил, что Владимиру Зеленскому стоило бы сначала задуматься над своими словами, прежде чем предавать их общественности. Ведь то, о чем он говорит, выполнить просто невозможно. «Ну к таким заявлениям можно относиться только негативно — это однозначно. Это невозможно, и все попытки «наказать» нашу страну тоже привносят дополнительную стоимость для тех стран, которые это пытаются сделать. Этого не нужно забывать. Они сейчас по этим счетам вовсю платят», — подчеркнул 54-летний Дмитрий Сергеевич в беседе с журналистами.Слова президента Украины также прокомментировала Ксения Собчак. «Ну вот мы и дошли до того, что хороших русских, в принципе, не бывает. Тбилисские и рижские эмигранты, как дела?» — иронизирует 40-летняя телеведущая в личном блоге. К слову, за последние полгода из России в страны Запада уехали многие известные персоны, среди которых Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира, Татьяна Лазарева, Алексей Панин и многие другие. «Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, богата на звезды, и по поводу отъезда одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать. Люди искусства должны нести искусство людям. Это лучшее, что они могут сделать в нынешней ситуации», — рассуждал на эту тему Песков.