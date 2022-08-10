Мужчина забыл отключить микрофон во время видеосовещания и возмутил коллег

Вадим Карасев

Мужчина забыл отключить микрофон во время совещания по видеосвязи и назвал коллегу идиотом

Мужчина забыл отключить микрофон во время совещания по видеосвязи и возмутил коллег оскорбительным заявлением. Соответствующее ролик опубликовал пользовать Reddit.

В опубликованном ролике можно видеть, как в ходе видеосовещания один участник эмоционально заканчивает свою речь. «Господи, какой идиот», — заявил его коллега. Мужчина думал, что его слова никто не услышит. Однако оказалось, что микрофон был включен.

«Кто это сказал?» — поинтересовался кто-то из коллег. «Пожалуйста, отключите свой микрофон, если вы делаете неприемлемые комментарии», — добавил строгим голосом другой участник видеоконференции.

Многих пользователей рассмешила эта ситуация. «Черт возьми, это потрясающе», — написал один комментатор. «Я бы хотел, чтобы мои коллеги были такими же крутыми, боже, моя компания скучная», — добавил другой. «В тот момент я бы превратил это в шутку, вместо того чтобы смущаться», — отметил еще один юзер.

В июне 2021 года 24-летняя блогерша Алли Верт (Ally Vert) из США поделилась роликом с конфузным эпизодом. Девушка забыла выключить микрофон во время записи ролика и опозорилась. На кадрах девушка пожаловалась на своей внешний вид. «Посмотрите, как я сегодня выгляжу. Я не успела выпрямить волосы», — рассказала Верт. Внезапно ее монолог прервал один из сотрудников. «Эй, мы тебя слышим, на всякий случай говорю это, чтобы ты знала», — сказал ей мужчина.