На новых скриншотах The Callisto Protocol показали монстров, игра будет на Gamescom

Вадим Карасев





Разработчики игры The Callisto Protocol опубликовали пару новых скриншотов, на которых показали монстров из игры. Напомним, что сама игра является духовным наследником Dead Space, ее разработкой руководит Глен Скофилд, который и является создателем Dead Space. В The Callisto Protocol игрокам обещают пугающую атмосферу, интересный сюжет, отличную графику и, конечно, ужасающих монстров. Ниже на скриншоте можно видеть двух таких монстров.





Релиз игры The Callisto Protocol должен состояться 2 декабря 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

В ближайшие недели можно ожидать много новой информации о The Callisto Protocol, разработчики проекта подтвердили, что они будут присутствовать на Gamescom.