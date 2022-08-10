Наемник из Италии стал фигурантом уголовного дела из-за службы на Украине
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Наемник из Италии стал фигурантом уголовного дела из-за службы на Украине

Наемник из Италии стал фигурантом уголовного дела из-за службы на УкраинеRepubblica: гражданин Италии стал фигурантом дела о наемничестве из-за службы в ВСУ

Наемник Кевин Кьяппалоне стал первым гражданином Италии, который стал фигурантом уголовного дела из-за службы в формированиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила газета la Repubblica.

В марте заместитель прокурора окружного Управления по борьбе с мафией и терроризмом Генуи Марко Дзокко предъявил Кьяппалоне обвинения в наемничестве, основным доказательством стало интервью еженедельнику Panorama, где он высказался о своих намерениях отправиться на Украину.

В мае девятнадцатилетний уроженец Генуи, состоящий в неофашистской организации CasaPound, отправился воевать в составе международной бригады ВСУ. Его фотографии в в камуфляжной форме с оружием социальных сетях стали значимым дополнением к материалам уголовного дела против Кьяппалоне.

Текущее местоположение итальянца остается неизвестным. Если его вина будет доказана в суде, то по прибытию на родину ему грозит тюремный срок от двух до семи лет.

В июне Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти. Их приговорили к смертной казни. Известно о поданной иностранцами апелляции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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