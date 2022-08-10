«Нам уже не 17 лет»: Кети Топурия откровенно об отношениях с мужем

Почти два года назад исполнительница вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, которому родила сына Адама. Кети Топурия уверяет, что они с мужем живут душа в душу и редко конфликтуют.

Топурия нечасто делится подробностями отношений с Деньговым. Правда, в последнем интервью Кети все же решилась на откровения, рассказав об атмосфере в семье.

«По опыту я знаю, что седьмой год сложный. Конечно же, с каждым годом отношение друг к другу меняется, но на третий год происходит окончательная притирка, когда вы уже окончательно познакомились. У нас это все быстро произошло еще в начале: как мы сбалансировались с мужем в первый год, так и плывем.

Отношения — это такая работа, когда два человека понимают, куда они идут. Понимают, что у них них есть общая цель — семья. С одной стороны, это, может, и не очень хорошо, но с другой — хорошо, когда за плечами есть опыт предыдущего брака. В этом случае ты уже по-другому на многие вещи смотришь. Там, где раньше могла вспылить, сейчас уже закрываешь глаза на происходящее», — уверена 35-летняя исполнительница.

После ссор Кети может первой попросить прощения у Льва, но в том случае, если сама спровоцировала конфликт. «Когда мы с мужем начинаем что-то выяснять и я понимаю, что это была моя вина, всегда подойду и скажу, то была неправа, и наоборот. Я очень не люблю, когда в парах возникают обиды, когда они живут под одной крышей, но при этом проходят мимо друг друга и не разговаривают. Ну это бред. Если что-то кого-то не устраивает, надо сесть, обсудить и прийти к чему-то, потому что нам уже не 17 лет», — отметила певица.

К слову, у Топурии и ее супруга есть недвижимость в Грузии, Белоруссии. Семья артистки часто приезжает сюда на отдых, но большую часть времени, конечно, проводит в столичном особняке.

«У меня есть помощники: у нас большой дом, семья. Я считаю, что если есть возможность, почему бы и не пригласить женщину, которая будет помогать тебе по дому? У меня также есть няня, домашний персонал всегда был. При этом я сама готовлю — люблю это, детей сама укладываю. То есть, по сути, я выполняю домашние дела, но вот когда мне нужна дополнительная помощь, например, из-за работы, появляются помощники, дай Бог им здоровья. И еще большой плюс в том, что, когда я улетаю, приезжает моя мама и остается за старшую», — рассказала звезда в интервью WomanHit.