Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТО
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Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТО

Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТОПолитолог Бышок: после вступления Швеции в НАТО у Эрдогана останется одно требование

Турция с Финляндией и Швецией пришли к компромиссу по вопросу вступления в НАТО, поэтому нет оснований полагать, что Анкара сейчас изменит свою позицию. В беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук Станислав Бышок назвал единственным требование турков после расширения альянса соблюдение договоренностей по курдскому вопросу.

Вечером 9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Глава американского государства призвал другие страны НАТО как можно скорее одобрить членство Швеции и Финляндии.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению.

«Турция уже согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что эти страны не будут давать у себя убежище или возможность вести политическую деятельность тем курдским структурам, которые официальная Анкара считает террористическими организациями. В этом и был камень преткновения», — напомнил Бышок.

Политолог отметил, что других требований к претендентам на членство в НАТО у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не было. А за выполнением достигнутых договоренностей он будет следить внимательно, добавил он.

«Единственное, что в дальнейшем будет требовать Эрдоган — чтобы Финляндия и Швеция соблюдали договоренности конкретно с Турцией относительно курдского вопроса», — уверен Бышок.

Официальная процедура присоединения Финляндии и Швеции к блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.

4 августа сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом, Соединенные Штаты вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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