Названы сроки новой волны коронавируса в России
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Названы сроки новой волны коронавируса в России

Названы сроки новой волны коронавируса в РоссииБиолог Баранова заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в России в августеСюжетМасочный режим:

В России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю — спад. Такие сроки новой волны COVID-19 в разговоре с «Лентой.ру» назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она заявила, что события будут развиваться по тому же сценарию, который уже имел место в Южной Африке, а затем в США и Европе.

Профессор объяснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном B.A.5, который называют «ниндзя», однако ее гребень уже точно пройден и она идет на спад.

Баранова добавила, что традиционно Россия отставала от Европы в среднем на две-три недели по времени начала каждого пика коронавирусной эпидемии. Сейчас этот интервал увеличился еще больше, благодаря чему можно подготовиться и оценить опыт соседей, считает она.

29 июля доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян носить маски и вакцинироваться в связи с началом новой волны COVID-19 даже без распоряжения властей. По его словам, заболеваемость в конце лета-начале сентября будет соответствовать показателям начала 2022 года, когда во всем мире фиксировали более 3 миллионов заражений.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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