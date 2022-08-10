Никас Сафронов рассказал о конфликтах с богатыми людьми

Художник Никас Сафронов в одном из интервью рассказал о взаимоотношениях со звездами. Мастер кисти знаком с множеством людей со всего мира, среди которых — самые знаменитые, самые успешные. Художник рассказал, что сближается только с теми людьми, которые ему приятны. «Я всегда мечтал о знакомстве с Таней Васильевой, известной актрисой. Она прекрасна как женщина и чудо в компании. Но она совершенно другой человек, не мой», — признался Сафронов. С другими актерами у него быстро завязывался контакт:«Был такой потрясающий актер — Алексей Жарков. Вот он настоящий. Или Ваня Бортник, сыгравший в «Место встречи изменить нельзя» вора Промокашку, а по жизни истинный аристократ, интереснейший человек и собеседник. Закрытый на первый взгляд Станислав Говорухин был нежнейшим и теплейшим человеком, уютным и приятным», — поделился художник в интервью. Кроме того, он добавил, что люди на протяжении жизни могут меняться, и это тоже вносит разлад в дружбу с ними. «Я дружил с Олегом Янковским. Он потом стал дружить с другими людьми, у него появилась хорошая машина и он стал играть в жизни такого серьезного богатого человека. И мы отдалились. А потом он вернулся и стал со мной таким же простым человеком, как раньше», — приводит слова Никаса Сафронова издание Аrgumenti.ru.