Новая техника поступила в парк МУП «ИркутскАвтодор» в Иркутске

В Иркутске парк предприятия МУП «ИркутскАвтодор» пополнила новая техника: колесный экскаватор, топливозаправочный автомобиль на базе пикапа УАЗ, трал для перевозки тяжелой техники, прицеп для сыпучих материалов, два автобуса ПАЗ и ГАЗель. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всю технику приобрели в лизинг. Спецмашины уже работают на объектах дорожного ремонта, который выполняет предприятие.

В 2021 году компания получила самое масштабное обновление за последние 10 лет. Для дорожников закупили 38 различных специальных автомобилей отечественного производства. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, илососы, механизированные снегоуборщики и другие. МУП «ИркутскАвтодор» занимается содержанием улично-дорожной сети города. В ведении предприятия находится более 1000 километров тротуаров, дорог и прилегающих к ним территорий.