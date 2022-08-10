Обыскали квартиру Овсянниковой

Марина Овсянникова стала известна широкой публике после одиночного пикета, который она устроила в прямом эфире Первого канала во время новостей. После этого Овсянникову забрали в полицию, взяли показания и отпустили домой. Естественно, что руководство канала редактора уволило, и тогда Марина устроилась на временную работу в немецкое издание. Недавно она вернулась обратно в Россию и на данный момент судится с мужем из-за детей. Также на неё завели несколько административных дел по факту распространения ложной информации об армии России.

Совсем недавно в сеть попала информация, что в квартире у журналистки правоохранительные органы проводят обыск. Ситуацию прокомментировал адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов. Он сообщил прессе, что Марина сейчас проживает не в своей квартире и не могла присутствовать при обыске. Полицейские дожидаться не стали адвоката, поэтому обыск был проведён без него. Естественно, в присутствии понятых. По словам Захарова, если в квартире что-то будет обнаружено, то Овсянникову арестуют, и он встретит свою подзащитную в следственном отделе.

Сообщается, что обыск был проведён в связи с распространением Мариной ложной информации о спецоперации на территории Украины. Напомним, что максимальное наказание в случае, если вину докажут, составляет 3 года.





Марина Овсянникова уже дважды задерживалась по той же самой статье. Первый раз она высказалась у здания суда, во второй – в личных социальных сетях. Но даже это ее не останавливает. Марина намерена и дальше выражать свои политические взгялы и вести активную деятельность в сети.

К слову, Овсянникова разведена, но у неё двое детей, за опекунство над которыми она судится с бывшим мужем. Супруг не хочет отдавать детей бывшей жене именно из-за её нынешней «популярности», многочисленных судов и политической позиции. Мама и сын Овсянниковой ее также не поддерживают и осуждают. Они уверены в том, что своим необдуманным поступком она испортила жизнь всем родным.