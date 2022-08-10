Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке
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Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке

Off-duty: Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл на прогулке в Нью-Йорке

Гвинет Пэлтроу и ее дочь Эппл попали в объективы фотографов во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса и ее наследница прогулялись по улице и зашли в магазин Гвинет Пэлтроу — Goop.


Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Для прогулки Гвинет выбрала расслабленную белую рубашку свободного кроя и короткие бежевые брюки. Образ она дополнила сумкой через плечо и белыми кедами. Дочь актрисы выбрала наряд в той же цветовой гамме и вышла на прогулку в белом сарафане и черных сандалиях.

Ранее поклонники Гвинет Пэлтроу не раз отмечали, что Эппл очень похожа на свою мать.

Ранее Гвинет Пэлтроу и ее бывший муж, солист Coldplay Крис Мартин, воссоединились на выпускном своей дочери.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин поженились в 2003 году, однако в 2016 году расстались, сохранив дружеские отношения. У них двое общих детей: 18-летняя дочь Эппл и 16-летний сын Мозес.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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