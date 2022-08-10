Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной
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Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной

Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной
Недавно появился слух, что на Дом-2 может быть только одна и это бывшая избранница Алексея Адеева. Все парни не могли оторвать от неё глаз во время дефиле в купальнике... Некоторое время назад на Дом-2 прошёл слух, что королева на проекте может быть всего одна и ей непременно станет бывшая Адеева — Анна Самонина. Одна невероятно весёлая, нежная, милая, очаровательная и имеет хорошую фигуру. Более, в отличие от главной конкурентки в лице Кристины Бухынбалтэ она ещё и молодая.

К слову, Крис с разгромным счётом проиграла Ане в плане пиара и проектных тем. А в одном из эфиров всё мужское население Дом-2 было в полном восторге от фигуры Самониной. Они не могли оторвать от неё взгляд и буквально ловили каждое движение девушки. Конечно же, в этом эфире у девушки не было конкуренции.
Чтобы побороться за титул Королевы Дом-2, девушкам нужно было продемонстрировать купальники. Аня была полностью уверена в собственной привлекательности и послала парням воздушный поцелуй.
Однако в качестве судей выступают вовсе не парни и даже не телезрители проекте. Этим займутся приглашённые на проект гости, среди которых есть и Анна Калашникова.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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