Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной

Вадим Карасев

Некоторое время назад на Дом-2 прошёл слух, что королева на проекте может быть всего одна и ей непременно станет бывшая Адеева — Анна Самонина. Одна невероятно весёлая, нежная, милая, очаровательная и имеет хорошую фигуру. Более, в отличие от главной конкурентки в лице Кристины Бухынбалтэ она ещё и молодая.К слову, Крис с разгромным счётом проиграла Ане в плане пиара и проектных тем. А в одном из эфиров всё мужское население Дом-2 было в полном восторге от фигуры Самониной. Они не могли оторвать от неё взгляд и буквально ловили каждое движение девушки. Конечно же, в этом эфире у девушки не было конкуренции.Чтобы побороться за титул Королевы Дом-2, девушкам нужно было продемонстрировать купальники. Аня была полностью уверена в собственной привлекательности и послала парням воздушный поцелуй.Однако в качестве судей выступают вовсе не парни и даже не телезрители проекте. Этим займутся приглашённые на проект гости, среди которых есть и Анна Калашникова.