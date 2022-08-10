Павел Прилучный запечатлелся с новой женой в «голом» купальнике
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Павел Прилучный запечатлелся с новой женой в «голом» купальнике

Павел Прилучный запечатлелся с новой женой в «голом» купальнике
Актер Павел Прилучный отдыхает с Зепюр Брутян на Мальдивах, откуда делится отпускными кадрами. Павел Прилучный продолжает удивлять поклонников. В предыдущих отношениях актер был максимально закрыт от публики, но после начала романа с Зепюр Брутян его будто подменили. Прилучный вдруг начал активно афишировать подробности личной жизни. Это было так неожиданно, что многие поначалу думали, что это часть пиара перед премьерой нового проекта. Но актер, похоже, счастлив по-настоящему. Сейчас Прилучный отдыхает с Брутян на Мальдивах. За последние три месяца влюбленная парочка успела побывать на Маврикии, в Турции и Армении, а теперь они вместе загорают под пальмами на райских островах. Павел явно наслаждается временем, проведенным рядом со знойной избранницей.
«Занимался снорклингом, видел парочку акул, а поймал русалку!» — написал актер под совместным фото с Брутян. Чуть позже Зепюр поделилась кадрами пляжной фотосессии в купальнике телесного цвета, которые вызвали восторг звезды «Мажора». Прилучный с большой гордостью написал в комментариях к фото избранницы: «Моя!»
Бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце тем временем привезла детей в Латвию. Актриса навестила родных, живущих в деревне. Между фото Муцениеце на фоне покосившегося сарая и снимками Брутян из романтического путешествия чувствуется колоссальный контраст. Агата наверняка сейчас тоже бы хотела гулять босиком по белому песку, но из-за строительства нового загородного дома ей приходится сильно экономить.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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