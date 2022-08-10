Persona 5 Royal для Xbox и Game Pass показали в новом трейлере
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Persona 5 Royal для Xbox и Game Pass показали в новом трейлере

Persona 5 Royal для Xbox и Game Pass показали в новом трейлере


Издательство Atlus опубликовало новое видео по ожидаемой игроками на приставках Xbox One и Xbox Series X | S игре Persona 5 Royal. Напомним, в июне этого года было объявлено, что игра выйдет на приставках Xbox в обновленной версии, при этом не только Persona 5, но и Persona 4 Golden и Persona 3 Portable.

Ниже можно посмотреть новое видео по Persona 5 Royal, которое сегодня было представлено. Напомним, в составе Persona 5 Royal игроков ожидает сразу 40+ DLC.


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На данный момент только у Persona 5 Royal есть дата релиза — 21 октября 2022 года. Другие две части выйдут на Xbox позже. Вся трилогия будет доступна в Game Pass сразу после релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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