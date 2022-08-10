Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса Лампаса
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Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса Лампаса

Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса ЛампасаПетербурженка написала заявление в полицию на Покраса Лампаса за «дискредитацию армии»

Жительница Санкт-Петербурга написала в полицию заявление на российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса (настоящее имя — Арсений Пыженков). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Причиной обращения в правоохранительные органы, по мнению женщины, стала дискредитация армии ВС РФ. В последнее время художник призывал людей собирать материальную помощь в англо-американские фонды в поддержку Украины в своих социальных сетях, что и обеспокоило петербурженку, написавшую заявление.

Сам Покрас Лампас, по информации издания, был не в курсе обращения в полицию. Сейчас художник посвящает все время работе над картинами и NFT.

Ранее стало известно, что 57-летний заслуженный артист России Валерий Меладзе может лишиться своего торгового центра в Москве.

В понедельник, 8 августа, появилась информация, что участник «Фактора-2» Илья Подстрелов проиграл Сергею Жукову суд о правах на песни.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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