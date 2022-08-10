Полиция проводит обыск в квартире бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой
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Полиция проводит обыск в квартире бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой

Полиция проводит обыск в квартире бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой

После провокации в эфире Первого канала Марина Овсянникова уволилась и стала работать на немецкое издание. При этом блондинка не прекращала распространять фейки о действиях российской армии. Несколько раз Марину штрафовали за это.

А буквально несколько минут назад стало известно, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире 44-летней Овсянниковой. Сама журналистика пока не комментирует это.

К слову, пока Марина считается безработной — недавно она не стала продлевать контракт с немецким изданием. Женщина планирует заниматься собственными проектами — к примеру, запустить шоу на YouTube. Но пока блондинка занята разборками с бывшим мужем — он настаивает на том, чтобы их общая дочь проживала с ним. Овсянникова же мечтает увезти ребенка за границу.

«Сына уже видела. Безумно соскучилась К сожалению, пока не могу встретиться с дочерью, потому что бывший супруг увез ее в неизвестном направлении. Надеюсь, в скором времени все решится. Хотела бы отвезти дочь в Европу и жить с ней там. К сожалению, не могу этого сделать, так как бывший муж запретил ребенку выезжать за границу. Думаю, нам удастся прийти к какому-то взаимовыгодному решению», — откровенничала экс-редактор Первого канала в одном из недавних интервью.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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