Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он слишком уродлив и плохо поет
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Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он слишком уродлив и плохо поет

Полиция запретила блогеру исполнять классические песни, потому что он слишком уродлив и плохо поет

Популярный бангладешский инфлюенсер Герой Алом недавно был задержан местной полицией. Парню пригрозили сроком за перепевки классических песен, потому что у него это плохо получается.

Между прочим, Алом имеет несколько миллионов подписчиков в различных соцсетях, которые любят его именно за необычные вокальные данные, а также полные абсурда клипы. Например, в одном из них Герой решил спеть Arabian Song, пририсовав к своим танцам в песчаной дюне жирафов.


Однако даже у такого контента нашлись ярые хейтеры. Особенно его невзлюбили за каверы на двух великих местных людей: лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора и национального поэта Кази Назрула Ислама.

Алом поведал изданию AFP, что полиция 8 часов использовала "психологические пытки", чтобы он перестал петь классические песни. Его посчитали "слишком уродливым для певца", поэтому ему нужно подписать объяснительную с извинениями. 

Детектив по делу певца сообщил журналистом, что Алом извинился и больше не будет петь великие песни, а также надевать полицейскую форму для клипов.

Герой Алом также рассказал, что его пытались заставить сменить ник в соцсетях, но полиция это опровергла. К слову, блогер сам себя так назвал. "Я чувствовал себя героем. Поэтому я взял имя Герой Алом. Я не откажусь от этого имени, несмотря ни на что", — поделился он.

После задержания Алом выложил новый клип, в котором предстал в тюремной робе, и спел о том, что его собираются повесить. 

Многие поддержали Алома. "Я не фанат ваших песен или вашей игры. Но если ко-то пытается заглушить ваш голос, я выступаю против этого", — признался местный журналист. "Не сломайся. Ты герой. Что бы ни говорили другие, ты настоящий герой", — сказала поклонница.

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По материалам: uposters.ru

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