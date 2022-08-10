Полный вперед: как избавиться от вредной привычки, практические советы

Современные люди могут заниматься личным развитием, вести здоровый образ жизни и в то же время страдать от вредных привычек. Они плохо влияют на человека в целом. Вредных привычек много, к примеру, страсть к покупкам или накручивание волос на палец. Но как от них избавиться, знают не все. Об этом мы расскажем далее.

Для начала стоит изменить только одну привычку

Иногда некоторым людям кажется, что их жизнь полностью состоит из вредных привычек. Человек старается ухватиться за все и избавиться от них, но в итоге это не получается, и он опускает руки.

Иногда, чтобы забыть о какой-то вредной привычке, нужно 8-9 месяцев, но потом это положительно повлияет на него. Главное помнить, что не стоит полностью менять свою жизнь. Нужно сосредоточиться на одной привычке и избавится от нее, а уже потом переходить к следующей.

Постоянный умственный подсчет

Не стоит сразу бросать курить – это необходимо делать постепенно. Нужно начать с подсчета — это может привести к полному отказу от курения. Для начала нужно выкуривать одинаковое количество сигарет ежедневно. Со временем курильщик начнет выкуривать меньше, пока не достигнет абсолютного нуля.

Даже те люди, которые ведут подсчет калорий продуктов, смогут быстрее похудеть чем те, кто просто выполняют упражнения и следуют графику приема пищи. Вот как влияет обычный подсчет на избавление от вредных привычек.

Изменить свое окружение, а не себя

Окружающая среда сильно влияет на человека, даже больше, чем он может представить. К примеру, на столе расставлены различные блюда и каждый будет есть то, что к нему ближе, а не то, что находится на другой стороне. Поэтому в некоторых случаях просто необходимо начать менять все окружение, а не себя.

Научиться успокаиваться самостоятельно

Из-за стресса появляются новые вредные привычки и возвращаются забытые старые. Стресс расслабляет мозг человека с помощью желаний, например, хочется выпить пива или выкурить сигарету. Если же постараться успокоиться самостоятельно, то подобные желания пропадут, а мозг сможет и дальше держать вредные привычки под полным контролем.





Плохую привычку необходимо заменить

Различные вредные привычки нельзя просто так взять и забыть, но их можно заменить. К примеру, если хочется, что-либо пожевать, то вместо булки необходимо взять жвачку, желание будет удовлетворено, но по-другому. Так можно сделать с любыми вредными привычками, просто необходимо подобрать им правильную замену.

Особое правило

Это правило заключается в том, что все необходимо планировать. К примеру, если человек садится на диван, тогда он должен взять книгу, а не телефон или планшет. Хотя бы частичное планирование дел может помочь достигнуть успеха в личной жизни или карьере.

Умение прощать себя

Каждый человек может сорваться во время избавления от вредных привычек или диеты. Но это не повод опускать руки. Во-первых, необходимо простить себя за это (с кем не бывает). Во-вторых, человек срывается, когда по-настоящему сдается и начинает делать то, что не должен. Например, если он выкурил одну сигарету, хотя старается бросить эту вредную привычку, то в этом нет ничего страшного. Главное, простить себя за это и идти дальше к своей цели.