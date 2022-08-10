Польша шантажирует ЕС, требуя 35 млрд евро

Вадим Карасев

Правящая национал-консервативная партия в Польше "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским, начала грозить председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен смещением с должности за отказ предоставить Варшаве деньги на восстановление после пандемии COVID-19, пишет The Guardian.

"Если руководство ЕС попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как достать всё оружие из нашего арсенала и ответить тактикой "око за око"", - заявил генсек партии Кшиштоф Соболевский.

Он подчеркнул, что если Польша не получит от Еврокомиссии 35 млрд евро на борьбу с пандемией, власти республики подадут на Брюссель в суд, наложат вето на инициативы Евросоюза и создадут альянс для упрочнения Урсулы фон дер Ляйен и её коллегии комиссаров. Он добавил, что у Польши нет причин выполнять свои обязательства перед ЕС: Еврокомиссия пытается "заблокировать эти средства" и "прижать Польшу к стенке".

Напомним, что в начале июня Еврокомиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии экономики Польши на сумму свыше 35 млрд евро. План был утвержден с задержкой, а у ЕС оставались претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права. Между Польшей и Евросоюзом до сих пор ведется напряженный диалог касательно средств на восстановления республики. Со своей стороны Брюссель требует, чтобы Польша "прекратила гомофобную риторику и угнетение ЛГБТ+".

Ранее Варшава объявила о намерении высылать из страны украинских беженцев-уклонистов, если те в течение десяти дней не покинут территорию республики. Это касается мужчин в возрасте 18-60 лет. Если же по истечении указанного срока они останутся в Польше, их вычислят и отправят служить в ВСУ.