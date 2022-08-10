Послание Аллы Пугачевой для уехавшего на заработки Максима Галкина
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Послание Аллы Пугачевой для уехавшего на заработки Максима Галкина

Послание Аллы Пугачевой для уехавшего на заработки Максима Галкина

Максим Галкин продолжает международный тур. Из-за плотного графика артист уже несколько дней не виделся с семьей. Шоумен признался, что очень скучает по Алле Борисовне и детям.


Максим Галкин опубликовал архивный снимок. В кадре он запечатлен еще юным артистом вместе с Аллой Пугачевой. «Лет 20 этой фотографии. Ее сделал известный литовский фотограф. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю», — признался артист в личном блоге.

Примадонну растрогали словами супруга. В ответ певица записала ролик, на котором она прогуливается по пляжу в компании детей: восьмилетних Лизы и Гарри.

«Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый. У нас все хорошо», — обратилась звезда к Галкину.

Поклонники поддержали кумира в комментариях. «Любимая наша, неповторимая! Долгих и счастливых дней жизни»; «Красивые люди с красивой душой»; «Рады вас видеть», — пишут пользователи.

Напомним, что звездная семья улетела за границу минувшей весной. Общественность гадает, вернется ли Примадонна на родину или все же решила обосноваться в другой стране. 73-летняя артистка успокаивает: она приедет вместе с детьми к началу учебного года. Дочь и сын учатся в одной из престижных школ Подмосковья.

46-летний Галкин пока не делал никаких заявлений о возвращении. В Сети даже поползли слухи, будто пара хочет подать на развод. Однако публичные признания супругов в трепетных чувствах заставляют общественность сомневаться в подобных выводах.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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