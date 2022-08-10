Последствия войны между Китаем и США оценили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Последствия войны между Китаем и США оценили

Последствия войны между Китаем и США оценилиThe Telegraph: конфликт между КНР и США станет экономическим кошмаром для всего мира

Вооруженный конфликт, который может разгореться между КНР и США из-за Тайваня, станет экономическим и военным кошмаром для всего мира. Последствия гипотетического противостояния Пекина и Вашингтона оценил обозреватель газеты The Telegraph Роджер Бутль.

По словам аналитика, обострение кризиса из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань может привести к военной эскалации ситуации. «[Ситуация с Тайванем] будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США и Китая, результаты будут разрушительными», — считает автор статьи.

Бутль отметил, что Тайвань играет важную роль в мировой экономике — на его долю приходится 15 процентов мирового экспорта товаров, в том числе электроника и полупроводники. Обозреватель уверен, что если Пекин сможет взять остров в блокаду, то это станет еще одним ударом для экономики всего мира из-за нарушения глобальных и региональных цепочек поставок.

Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что правительство США усиливает военное присутствие в азиатском регионе для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе. «Они объединяют отдельных партнеров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, еще более масштабного кризиса», — заявил он.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Биржа Hotbit приостановила торговлю и вывод средств
Наргиз Закирова похвасталась округлившимся животом
Наргиз Закирова похвасталась округлившимся животом
Ирина Хакамада соблазняет юнцов
Ирина Хакамада соблазняет юнцов
Андрей Макаревич больше не считает себя русским
Андрей Макаревич больше не считает себя русским
Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы
Екатерина Стриженова показала старшую дочь и зятя в годовщину свадьбы
Кети Топурия рассказала о семейной жизни с Львом Деньговым
Кети Топурия рассказала о семейной жизни с Львом Деньговым
Пережившего нападение подростка белгородского мальчика доставят в Москву
Пережившего нападение подростка белгородского мальчика доставят в
Новая техника поступила в парк МУП «ИркутскАвтодор» в Иркутске
Новая техника поступила в парк МУП «ИркутскАвтодор» в Иркутске
Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она ответила ему видеороликом с детьми
Максим Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачевой, она
Последствия войны между Китаем и США оценили
Последствия войны между Китаем и США оценили
Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость конкурировать с Game Pass»
Microsoft заявила, что Sony «не смирилась с необходимость
Полный вперед: как избавиться от вредной привычки, практические советы
Полный вперед: как избавиться от вредной привычки, практические советы

Топ на сегодня

Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Пользователь Tornado Cash разослал Ethereum на множество адресов
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник
В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на аэродроме
В Крыму прокомментировали работу Крымского моста после взрывов на
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на Украине
Столтенберг отверг вину НАТО в провокации военного конфликта на
Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»
Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»

Еще по теме

Конфликт Запада и Китая из-за Тайваня обернется кошмарными последствиями
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
В Белом доме прокомментировали заявления о репетиции захвата Тайваня в Китае
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси