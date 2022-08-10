Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
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Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу

Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросуПосол РФ в КНР Денисов заявил о праве Пекина принимать любые меры для защиты суверенитета

Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что Москва считает тайваньский вопрос внутренним делом Китая. Об этом он сообщил в беседе с изданием China Daily.

Денисов оценил военные учения армии КНР вокруг Тайваня и раскрыл позицию России по этому вопросу — Москва поддерживает право Пекина принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой нет места гегемонии США», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Россия считает визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа «явной провокацией в соответствии с агрессивной политикой США по всестороннему сдерживанию КНР».

«Принципиальная позиция России остается неизменной: мы исходим из того, что есть только один Китай, что правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — отметил посол.

Ранее Денисов обвинил США в нарушении международного принципа. По его словам, Вашингтон ежедневно пренебрегает принципа суверенного равенства государств.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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