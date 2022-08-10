Пригожин назвал оскорбившего россиян Макаревича сумасшедшим стариком

Вадим Карасев

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами News.ru назвал фронтмена "Машины времени" Андрея Макаревича "выжившим из ума стариком" из-за его высказываний в адрес граждан России.

"Это просто шок, что он говорит, стал каким-то выжившим из ума стариком. Рассуждает про свою музыку и ее глубокие посылы, при этом абсолютно забывая, что эта самая музыка пишется в первую очередь для людей, в независимости от их взглядов".

По мнению Пригожина, позиция лидера рок-группы не выдерживает критики - Макаревич озвучивает "оголтелую пропаганду", развернутую не только против страны, но и против всех граждан.

Другой российский продюсер - Максим Фадеев назвал Макаревича человеком, которого он "некогда уважал". Высказывания музыканта он сравнил с риторикой доктора Менгеле - немецкого врача, проводившего медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны.

Макаревич и ранее резко высказывался о соотечественниках, называя их "идиотами", а после 24 февраля он обрушивался на сограждан, критикующих звезд, которые сбежали из страны после начала спецоперации на Украине. По словам лидера "Машины времени", именно покинувшие РФ артисты ассоциируются у него с Россией, а не жители страны, их критикующие. Сам артист сейчас проживает в Израиле.

Макаревич попытался оправдаться за оскорбления россиян

Недавно Макаревич объявил, что экс-соотечественники ему безразличны, а СМИ якобы переиначили его слова, отчего они выглядят теперь, как разжигание ненависти.

"Бесчисленное, сильно авторизованное цитирование обрывков того, что я говорил (и не говорил), напоминает старый еврейский анекдот. Спорим, завтра напишут: "Макаревич сравнил себя с Бахом!" Чем, естественно, оскорбил россиян. Без этого припева уже никак", - написал музыкант.

Отметим, что Макаревич попал в список музыкантов, нежелательных для проведения концертов в России. Сам он считает, что он имеет право по-прежнему выступать на российских сценах, и даже запланировал тур в РФ на осень. В СМИ указывали, что на корпоративах музыкант зарабатывает от 3 млн рублей за выступление, а на концертах "выхлоп" получается меньше. Тем более площадки для грядущих концертов заявлены небольшие, а билетов продано мало.