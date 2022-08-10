Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в три раза

Вадим Карасев

ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса России за январь — июль вырос в 3,3 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за январь — июль текущего года составило 166,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года (50,2 миллиарда долларов). Об этом говорится в опубликованных данных Центробанка.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объёма экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», — отметили в ЦБ.

Также, говоря о профиците внешней торговли России товарами и услугами, показатели в том числе выросли в 2,5 раза за первые семь месяцев 2022 года, достигнув 192,4 миллиарда долларов.

В июле Центробанк заявил о рекордном торговом профиците во втором квартале 2022 года — объем экспорта превысил объем импорта на 70,1 миллиарда впервые с 1994 года. По данным Банка России, объем экспорта с апреля по июнь составил 153,1 миллиарда долларов по сравнению с 166,4 миллиарда долларов в первом квартале. Импорт сократился с 88,7 до 72,3 миллиарда долларов.