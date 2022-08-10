Прогулки по малым паркам Москвы: что посмотреть и где отдохнуть

Вадим Карасев

Москва славится своими парками: огромными, ухоженными, разнообразными. Даже не живущие в столице наслышаны о красотах ВДНХ, Парка Горького, Сокольников. Однако в городе еще полно небольших садов, скверов и парков, которые не обладают федеральной славой, но при этом по-настоящему радуют местных жителей.



Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана

Уютный сад в районе Красных ворот - сад имени Баумана - открыт в 1920 году. Он находится на месте сразу нескольких дворянских усадеб, построенных в XVIII веке. Центральной из них является усадьба князя Михаила Голицына. В свое время по тенистым аллеям этого парка любили прогуливаться Александр Пушкин и Николай Гоголь, Иван Тургенев и многие другие знаменитые поэты и писатели.

Прогулка по саду им. Н.Э. Баумана

Сейчас парк занимает около пяти гектаров, но на этом небольшом куске земли расположились исторические постройки, тенистые аллеи, спортивные объекты, детские зоны, множество кафе, сцена и другие развлекательные объекты. На территории сада находится старинный грот "Бельведер", построенный в XVIII веке и являющийся градостроительным и архитектурным памятником федерального уровня. По нему сейчас можно гулять - его недавно отреставрировали и открыли для посетителей. Поэтому, если вы еще не были здесь, обязательно посетите сад, пройдитесь по гроту и даже загляните вглубь него. Еще одной достопримечательностью является уникальный фонтан в виде статуи василиска - подарок Москве от швейцарского города Базеля, одним из символов которого является василиск.

Фонтан в саду "Эрмитаж"

Одно из старейших мест отдыха в Москве, основанное еще в конце XIX века московским купцом, известным меценатом и театральным деятелем Я.В. Щукиным. Добраться до него можно от нескольких станций метро: "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская".

На территории сада умещаются три театра ("Эрмитаж", "Сфера" и "Новая опера"), эстрада, фонтан, огромная детская площадка, кафешки, памятники Данте Алигьери и Виктору Гюго. Здесь в 2006 году также установлен памятник "Всем влюбленным", у которого фотографируются парочки. Он сделан из металлических труб в форме сердца, а внутри подвешены японские колокольчики.

Прогулка по саду "Эрмитаж"

Для гостей с детьми наверняка интересно будет увидеть бельчатник, фазанарий и голубятню. Здесь также разместились Детская площадка, Детский клуб, Первая детская медиалаборатория, в которой имеются детская и балетная студии, изостудия и танцевальная студия. В целом здесь приятно находиться всем: и просто прогуляться, и посидеть в кафе, любуясь на фонтан, и даже позагорать.

Сквер возле Храма Христа СпасителяВид на Храм Христа Спасителя из Парка Горького

Самый большой храм Русской Церкви – Храм Христа Спасителя – всегда привлекает к себе внимание, а из-за своей высоты виден из множества локаций. Храм построен в 1882 году по проекту архитектора Константина Тона, утрачен в 1931 году и воссоздан в 1997 году.

Прогулка возле Храма Христа Спасителя

Со временем рядом с храмом появился сквер, где располагается аккуратный прудик с фонтаном и множество цветов, а главная достопримечательность его – памятник Александру II. У сквера нет официального имени, но обычно его называют Патриарший сквер. Возле станции метро "Кропоткинская" и самого Храма всегда людно, поэтому данный сквер - отличное решение для тех, кто хочет отдохнуть в тишине, полюбоваться на цветы и пройтись возле фонтанчиков.

Красногвардейские пруды и парк "Красная Пресня"

Одно из любимых мест жителей Пресненского района - парк Красная Пресня, в который входят Красногвардейские пруды. Спокойный зеленый уголок неподалеку от оживленных улиц мегаполиса, близ Moscow City.

"Средний" Красногвардейский пруд

Три Красногвардейских пруда созданы еще в начале XVIII века как часть паркового ансамбля усадьбы "Студенец" князей Гагариных. Свой нынешний вид территория приобрела в конце 50-х годов ХХ века при обустройстве бульвара. Часть возле “Верхнего пруда” - наиболее “дикая”, имеет вид естественного леса. Здесь расположены уличные тренажеры, площадки для воркаута, игры в настольный теннис, павильон для занятий йогой, а также большая уникальная детская площадка с домиками на деревьях и веревочным парком.

"Нижний" пруд

Рядом со средним прудом - "романтический пруд" - расположены площадки с шахматным павильоном и зонами для настольных игр, органично вписанными в ландшафт среди цветников и скамейках. Любимое место для отдыха - беседки, "парящие" над водой. С них открывается красивый вид на Moscow City и на многочисленных чаек с уточками. Нижний пруд находится по другую сторону Шмитовского проезда, здесь располагается прокат катамаранов и небольшое кафе, прямо над прудом построена плавучая сцена.

Прогулка по парку "Красногвардейские пруды"

Парк "Красная Пресня" основан в 1932 году. До наших дней сохранилось старинные аллеи, живописные голландские пруды с островами и арочными мостиками. В парке также располагаются футбольное поле с искусственным газоном, спортивные площадки, детские зоны, трехуровневый скейт-парк, крытая сцена и танцевальная площадка, каток с естественным льдом и каток с искусственным льдом. Здесь всегда приятно прогуляться и обязательно сделать красивые фотографии.

Прогулка по парку "Красная пресня"Парк Новодевичьи пруды

Комплекс, состоящий из двух прудов и парка, находится в районе Хамовники, возле станции метро "Спортивная" и станции МЦК "Лужники", рядом с Новодевичьим женским монастырем. Каких-либо развлечений в парке нет, благодаря чему здесь максимально спокойная атмосфера для прогулок. Зимой местность становится более шумной, поскольку здесь устраивают катание с горок на санках. При желании днем можно зайти на территорию Новодевичьего монастыря или кладбища.

Прогулка по Новодевичьим прудамПарк "Горка" в Басманном районе

Уютный небольшой парк "Горка" расположился в центре Москвы - в Басманном районе между Большим Спасоглинищевским и Петроверигским переулками. На территории функционируют сразу три детские площадки, две спортивные и универсальная волейбольно-баскетбольная площадки. Отсюда открывается шикарный вид на расположенную неподалеку старейшую синагогу Москвы.Такое милое название парку дали жители рядом стоящих домов, которые просто обожают здесь отдыхать.

В Москве свыше 300 подобных парков и скверов. Близость к таким локациям обеспечивает комфортное проживание горожан. Несмотря на компактность территории, здесь умещаются целые комплексы развлечений. В малых парках горожане могут погулять с питомцами, покормить уточек или устроить пробежку.